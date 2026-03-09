Novo Horizonte fica em 12º entre as campeãs de emprego de janeiro

Novo Horizonte apareceu na 12ª colocação no ranking das 100 campeãs de emprego do mês de janeiro, divulgado nesta segunda-feira, 9, pelo Governo de São Paulo. A cidade abriu 569 postos de trabalho com carteira assinada no primeiro mês do ano e superou grandes polos do estado, como São Bernardo do Campo (467), Campinas (448) e Presidente Prudente (112).

Na região de Catanduva, também aparecem na lista os municípios de Pirangi, em 50º lugar, com 195 empregos gerados, e Palmares Paulista, na 97ª posição, com 84 novas vagas. Principal cidade do Noroeste Paulista, São José do Rio Preto figura na 8ª colocação, com 760 postos, enquanto Catanduva teve saldo negativo em janeiro, com fechamento de 66 postos de trabalho.

Ao todo, São Paulo criou 16.451 vagas de emprego em janeiro; nos últimos 12 meses, de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026, foram 286.743 vagas com carteira assinada, com alta de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior. O número equivale a 24% do total de vagas abertas no país. No Brasil, foram 112.334 no primeiro mês do ano e 1,2 milhão em 12 meses.

O estado de São Paulo também teve ainda o maior salário médio de admissão em janeiro desde 2020, quando o Novo Caged substituiu o antigo Caged, integrando dados do eSocial, Caged e Empregador Web para monitorar o emprego formal mensalmente. O valor foi de R$ 2.702,76, alta de 2,75% em relação a dezembro de 2025 e de 1,93% em relação ao mesmo mês de 2025.