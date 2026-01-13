Santa Adélia participa da Olimpíada Regional de Pirangi

Santa Adélia participa, mais uma vez, da 29ª Olimpíada Regional de Pirangi, realizada de 9 a 30 de janeiro, evento que reúne municípios da região em uma grande celebração do esporte, da integração e do espírito esportivo.

O município está representado nas seguintes modalidades: Corrida (masculino e feminino); Tênis de mesa (masculino e feminino); Vôlei masculino; Handebol masculino; Futsal masculino; Futebol masculino; Vôlei de areia masculino; Xadrez; Damas; Truco; e Bocha.

A cerimônia de abertura, realizada na sexta-feira, 9, contou com a presença de atletas santa-adelienses, do secretário de Esportes, Jamil Mattioli Jr, e do assessor técnico Leandro Roberto de Barros. Na ocasião, os atletas também tiveram a oportunidade de conhecer e interagir com Fofão, ex-atleta da Seleção Brasileira de Vôlei e tricampeã olímpica.

No final de semana, Santa Adélia já entrou em quadra e nas arenas em diversas modalidades e a primeira medalha do município já foi conquistada. No tênis de mesa, a atleta Ana Júlia Cotta sagrou-se campeã, garantindo medalha para Santa Adélia, enquanto Rafael Mambeli alcançou a 4ª colocação, com excelente desempenho.