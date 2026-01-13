Esporte
Santa Adélia participa da Olimpíada Regional de Pirangi
Foto: Divulgação - Atletas do tênis de mesa conquistaram primeiros pontos para Santa Adélia
Cerimônia de abertura foi realizada na sexta-feira com a presença da ex-jogadora de vôlei Fofão
Por Da Reportagem Local | 13 de janeiro, 2026

Santa Adélia participa, mais uma vez, da 29ª Olimpíada Regional de Pirangi, realizada de 9 a 30 de janeiro, evento que reúne municípios da região em uma grande celebração do esporte, da integração e do espírito esportivo.

O município está representado nas seguintes modalidades: Corrida (masculino e feminino); Tênis de mesa (masculino e feminino); Vôlei masculino; Handebol masculino; Futsal masculino; Futebol masculino; Vôlei de areia masculino; Xadrez; Damas; Truco; e Bocha.

A cerimônia de abertura, realizada na sexta-feira, 9, contou com a presença de atletas santa-adelienses, do secretário de Esportes, Jamil Mattioli Jr, e do assessor técnico Leandro Roberto de Barros. Na ocasião, os atletas também tiveram a oportunidade de conhecer e interagir com Fofão, ex-atleta da Seleção Brasileira de Vôlei e tricampeã olímpica.

No final de semana, Santa Adélia já entrou em quadra e nas arenas em diversas modalidades e a primeira medalha do município já foi conquistada. No tênis de mesa, a atleta Ana Júlia Cotta sagrou-se campeã, garantindo medalha para Santa Adélia, enquanto Rafael Mambeli alcançou a 4ª colocação, com excelente desempenho.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
Outras notícias de Da Reportagem Local
Por Da Reportagem Local | 20 de janeiro de 2026
Novorizontino recebe o Palmeiras nesta terça-feira pelo Paulistão
Leia mais
Por Guilherme Gandini | 20 de janeiro de 2026
Festival de Tênis de Mesa começa hoje na programação do Sesc Verão
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 20 de janeiro de 2026
Novorizontino bate o Primavera de virada e cola nos líderes do Paulistão
Leia mais