Novorizontino estreia na Copa Sul-Sudeste no dia 25 de março

O Grêmio Novorizontino disputará a 1ª edição da Copa Sul-Sudeste, com estreia contra o América-MG no dia 25 de março. O evento posicionou as 12 equipes participantes em duas chaves, com seis times em cada.

O Aurinegro está no Grupo A junto de Sampaio Corrêa-RJ, Caxias-RS, Tombense-MG, Cianorte-PR e Chapecoense-SC. E vai enfrentar os times do Grupo B: Volta Redonda-RJ, São Bernardo-SP, Juventude-RS, América-MG, Operário-PR e Avaí-SC.

O torneio será realizado de 25 de março a 7 de junho, período exclusivo para a disputa das copas regionais (Copa Verde e Copa do Nordeste), garantindo previsibilidade ao calendário das equipes. O campeão irá assegurar vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

Cada clube fará três jogos como mandante e três como visitante. O clube que fará o jogo contra o outro representante do seu estado como mandante será o clube que estiver no Grupo A. Ao todo, serão 42 partidas, em dez datas. Cada equipe fará seis jogos, enquanto os finalistas terão disputado no máximo dez.

TABELA

O primeiro jogo do Novorizontino será contra o América-MG no dia 25, quarta-feira, às 21h30, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Na sequência, enfrentará o Juventude, no dia 28, às 21h30, fora de casa; o São Bernardo, no dia 9 de abril, às 20h, no Jorjão; o Operário, no dia 15 de abril, às 19h, na casa do adversário; o Avaí, no dia 29 de abril, às 21h15, em casa; e Volta Redonda, no dia 6 de maio, em horário a definir.