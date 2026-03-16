Festival de Natação reúne mais de 150 competidores no Clube do Simcat

O Clube do Simcat recebeu atletas de cinco escolas para o 1º Festival de Natação, na manhã de sábado. Cerca de 150 competidores participaram das disputas defendendo a Aquática Rio Preto, Avonat de Votuporanga, Flipper de Pirangi, Prefeitura de José Bonifácio, Simcat e Água Viva, representante da Liga G4 de Natação da Região de Rio Preto.

Foi o primeiro festival de natação realizado pela liga rio-pretense, através da Água Viva, e com o Simclub como sede. O evento teve café da manhã e entrega de medalhas para todos os participantes, sendo considerado um sucesso.

De acordo com a diretoria do Simcat, a ideia é divulgar cada vez mais a prática dos esportes aquáticos e da atividade física como um todo. Para isso, o Simcat aqueceu suas piscinas e reformulou seu parque aquático como incentivo aos associados e seus filhos. O investimento aumentou a prática da natação e hidroginástica no clube.

“A diretoria e o presidente Roberto José de Souza não estão medindo esforços, dentro de uma consciência de gastos, para investir cada vez mais na área social e esportiva do clube, oferecendo aos associados o melhor possível”, ressalta o vice-presidente sindical Pedro Cerose.

Em paralelo, o Simcat deve inaugurar em breve sua nova sede administrativa. O prédio construído com recursos próprios fica na rua América, em frente à Praça do Idoso, e abrigará departamento jurídico, clínica odontológica moderna e todo o setor administrativo do Simcat.