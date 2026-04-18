Região
Santa Adélia fortalece diálogo sobre políticas públicas da área esportiva
Foto: Prefeitura de Santa Adélia - Reunião abordou temas fundamentais para o desenvolvimento esportivo local
Tema foi abordado em reunião entre o secretário de Esportes e a assessora do CREF
Por Da Reportagem Local | 18 de abril, 2026

A Prefeitura de Santa Adélia recebeu, nesta semana, a visita da assessora regional da Diretoria do CREF - Conselho Regional de Educação Física, Juliana Ferro, em mais um momento de diálogo para fortalecimento das políticas públicas voltadas ao esporte no município.

A agenda aconteceu no Paço Municipal e contou com a presença do secretário municipal de Esportes, Jamil Mattioli Júnior, e do assessor técnico Leandro Roberto de Barros.

Durante o encontro, foram discutidos temas fundamentais para o desenvolvimento esportivo local, como a Lei da Essencialidade, a estruturação do Conselho e do Fundo Municipal de Esportes, além de iniciativas e homenagens previstas para este ano.

Na ocasião, Juliana também realizou o convite oficial para o “1º Encontro Estadual de Políticas Públicas do Esporte”, promovido pelo CREF4/SP, que será realizado no dia 23 de abril, em Campinas, reunindo lideranças, gestores e profissionais da área para debater estratégias que impactam o esporte em todo o estado.

O secretário Jamil destacou a importância da visita e do diálogo entre os órgãos. “Momentos como esse são fundamentais para alinharmos ideias, buscarmos melhorias e fortalecermos o esporte em Santa Adélia. Ficamos muito felizes com a visita e com a parceria, que certamente trará bons resultados para o nosso município.”

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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