Santa Adélia fortalece diálogo sobre políticas públicas da área esportiva

A Prefeitura de Santa Adélia recebeu, nesta semana, a visita da assessora regional da Diretoria do CREF - Conselho Regional de Educação Física, Juliana Ferro, em mais um momento de diálogo para fortalecimento das políticas públicas voltadas ao esporte no município.

A agenda aconteceu no Paço Municipal e contou com a presença do secretário municipal de Esportes, Jamil Mattioli Júnior, e do assessor técnico Leandro Roberto de Barros.

Durante o encontro, foram discutidos temas fundamentais para o desenvolvimento esportivo local, como a Lei da Essencialidade, a estruturação do Conselho e do Fundo Municipal de Esportes, além de iniciativas e homenagens previstas para este ano.

Na ocasião, Juliana também realizou o convite oficial para o “1º Encontro Estadual de Políticas Públicas do Esporte”, promovido pelo CREF4/SP, que será realizado no dia 23 de abril, em Campinas, reunindo lideranças, gestores e profissionais da área para debater estratégias que impactam o esporte em todo o estado.

O secretário Jamil destacou a importância da visita e do diálogo entre os órgãos. “Momentos como esse são fundamentais para alinharmos ideias, buscarmos melhorias e fortalecermos o esporte em Santa Adélia. Ficamos muito felizes com a visita e com a parceria, que certamente trará bons resultados para o nosso município.”