Santa Adélia firma convênio para construção de casas populares

A Prefeitura de Santa Adélia assinou convênio com o Governo Federal, por meio da Caixa Econômica Federal, que prevê a construção de 20 unidades habitacionais no município. A iniciativa representa avanço nas políticas públicas voltadas ao acesso à moradia para famílias em situação de vulnerabilidade social e contará com investimento superior a R$ 2,8 milhões.

O convênio foi assinado pelo prefeito Ciro Costa, seguindo todos os trâmites legais exigidos para a formalização da parceria. A assinatura ocorreu na Gerência Executiva de Governo, em São José do Rio Preto.

As casas populares serão construídas por meio de parcerias públicas, com o objetivo de reduzir o déficit habitacional, oferecer melhores condições de moradia e promover mais qualidade de vida à população. As unidades serão destinadas a famílias que atendam aos critérios dos programas de habitação social.

“Essa parceria permite que Santa Adélia avance na oferta de moradia para famílias que realmente precisam. É uma conquista muito importante para o nosso município, que fortalece a política habitacional e contribui diretamente para mais dignidade, segurança e qualidade de vida para a população”, destacou o prefeito Ciro Costa.

A administração municipal reforça que outras informações, como etapas do projeto, início das obras e orientações sobre participação das famílias interessadas, serão divulgadas oportunamente pelos canais oficiais da prefeitura.