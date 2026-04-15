Região
Santa Adélia faz reunião para fortalecer atendimento odontológico
Foto: Prefeitura de Santa Adélia - Reunião tratou sobre os fluxos de trabalho para oferecer atendimento de qualidade
Demanda tem aumentado no setor, assim como o número de profissionais dentistas em atuação
Por Da Reportagem Local | 15 de abril, 2026

A Rede Municipal de Saúde de Santa Adélia realizou reunião de alinhamento com os servidores da Odontologia para discutir estratégias e fortalecer o atendimento odontológico oferecido à população.

O encontro foi promovido diante do aumento da demanda pelos serviços. De 2024 para 2025, cresceu o número de profissionais dentistas atuando na rede municipal e, com isso, os atendimentos também dobraram, ampliando o acesso da população à saúde bucal.

De acordo com a Prefeitura de Santa Adélia, a iniciativa teve como objetivo organizar os fluxos de trabalho e garantir que o atendimento continue sendo realizado com qualidade, eficiência e cuidado.

“Estamos sempre buscando melhorar os serviços oferecidos à população. Essa reunião foi importante para alinhar estratégias e garantir que, mesmo com o aumento da demanda, possamos continuar oferecendo um atendimento de qualidade e cada vez mais humanizado”, destacou a secretária de Saúde, Gabriela Serrano.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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