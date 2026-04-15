Santa Adélia faz reunião para fortalecer atendimento odontológico

A Rede Municipal de Saúde de Santa Adélia realizou reunião de alinhamento com os servidores da Odontologia para discutir estratégias e fortalecer o atendimento odontológico oferecido à população.



O encontro foi promovido diante do aumento da demanda pelos serviços. De 2024 para 2025, cresceu o número de profissionais dentistas atuando na rede municipal e, com isso, os atendimentos também dobraram, ampliando o acesso da população à saúde bucal.

De acordo com a Prefeitura de Santa Adélia, a iniciativa teve como objetivo organizar os fluxos de trabalho e garantir que o atendimento continue sendo realizado com qualidade, eficiência e cuidado.



“Estamos sempre buscando melhorar os serviços oferecidos à população. Essa reunião foi importante para alinhar estratégias e garantir que, mesmo com o aumento da demanda, possamos continuar oferecendo um atendimento de qualidade e cada vez mais humanizado”, destacou a secretária de Saúde, Gabriela Serrano.