Geral
Safra de laranja 2025/26 é encerrada com alta de 27% na produção
Foto: Reprodução/Meteored Brasil - Produção foi 26,9% maior que a anterior, mas ficou abaixo da estimativa
Balanço entre chuvas e aumento da queda de frutos deixa número estável em relação à reestimativa
Por Da Reportagem Local | 13 de abril, 2026

O fechamento da safra de laranja 2025/26 do cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro, que engloba a região de Catanduva, é de 292,94 milhões de caixas de 40,8 kg. A produção desta temporada foi 26,9% maior do que a de 2024/2025, que foi encerrada com 230,87 milhões de caixas, e 6,9% menor do que a projeção inicial, de 314,60 milhões de caixas, feita em maio de 2025. Os dados foram divulgados pelo Fundecitrus.

Fatores climáticos, como o déficit hídrico ao longo do ciclo, e fatores fitossanitários, mais precisamente o efeito da alta incidência de greening no cinturão, associados à colheita mais tardia do que o habitual, devido principalmente à elevada proporção de frutos de segunda florada, contribuíram para a redução do peso dos frutos e para o aumento da taxa de queda em relação à estimativa inicial.

De maio de 2025 a março de 2026, na média acumulada de todas as regiões, choveu 1.135 milímetros no cinturão, 13% menos do que a média histórica (1991-2020), segundo dados da Climatempo Meteorologia. Os maiores déficits foram nas regiões do Triângulo Mineiro e de Altinópolis, onde choveu 30% abaixo da série histórica. Apenas as regiões de Porto Ferreira e Limeira registraram volumes acima da série histórica, com valores de 9% e 2%, respectivamente.

Considerando o tamanho médio dos frutos colhidos em todas as variedades e sua comparação com a estimativa inicial de maio de 2025, o número de laranjas necessárias para completar uma caixa de 40,8 kg aumentou de 258 (158 gramas por fruto) para 266 frutos (153 gramas por fruto).

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
Outras notícias de Da Reportagem Local
Por Guilherme Gandini | 20 de abril de 2026
Catanduva fica dois meses sem registrar mortes no trânsito
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 20 de abril de 2026
Feira do Livro Espírita celebra números e corações tocados
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 20 de abril de 2026
PM descobre plantação de maconha em Pindorama e prende quatro
Leia mais