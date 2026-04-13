Safra de laranja 2025/26 é encerrada com alta de 27% na produção

O fechamento da safra de laranja 2025/26 do cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro, que engloba a região de Catanduva, é de 292,94 milhões de caixas de 40,8 kg. A produção desta temporada foi 26,9% maior do que a de 2024/2025, que foi encerrada com 230,87 milhões de caixas, e 6,9% menor do que a projeção inicial, de 314,60 milhões de caixas, feita em maio de 2025. Os dados foram divulgados pelo Fundecitrus.

Fatores climáticos, como o déficit hídrico ao longo do ciclo, e fatores fitossanitários, mais precisamente o efeito da alta incidência de greening no cinturão, associados à colheita mais tardia do que o habitual, devido principalmente à elevada proporção de frutos de segunda florada, contribuíram para a redução do peso dos frutos e para o aumento da taxa de queda em relação à estimativa inicial.

De maio de 2025 a março de 2026, na média acumulada de todas as regiões, choveu 1.135 milímetros no cinturão, 13% menos do que a média histórica (1991-2020), segundo dados da Climatempo Meteorologia. Os maiores déficits foram nas regiões do Triângulo Mineiro e de Altinópolis, onde choveu 30% abaixo da série histórica. Apenas as regiões de Porto Ferreira e Limeira registraram volumes acima da série histórica, com valores de 9% e 2%, respectivamente.

Considerando o tamanho médio dos frutos colhidos em todas as variedades e sua comparação com a estimativa inicial de maio de 2025, o número de laranjas necessárias para completar uma caixa de 40,8 kg aumentou de 258 (158 gramas por fruto) para 266 frutos (153 gramas por fruto).