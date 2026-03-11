Saec divulga programação da Semana da Água 2026

A Saec preparou uma agenda cheia de atividades para celebrar o Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março. O objetivo é reforçar a importância desse recurso essencial para a vida por meio de ações educativas, palestras e plantio de mudas de árvores.

Na segunda-feira, dia 16, os alunos do projeto ABC do Saber assistirão à peça teatral “A Gotinha”, apresentada pelo grupo Ó do Borogodó. De forma lúdica e divertida, o espetáculo mostra a importância da água e da sua preservação. A atividade é um oferecimento do Sesc Catanduva.

Na terça, dia 17, a carreta-escola do Senai promete dar um show de sustentabilidade. A unidade estará em frente à Saec, na rua São Paulo, para oferecer palestra com experiência imersiva e interativa, mostrando na prática os benefícios da Economia Circular.

De forma paralela, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura realizará o plantio de árvores nas escolas municipais, por meio do Projeto Plantando Água.

Na quinta-feira, 19, a equipe da Saec ministrará palestra para crianças do colégio São Mateus, de Catanduva, levando conscientização desde cedo.

Já no dia 20, sexta-feira, será realizado o 4º Simpósio da Saec, no Teatro Municipal Aniz Pachá, reunindo conhecimento, debate e reflexões sobre o futuro da água. Por fim, no dia 26, haverá Cine Debate no Senac com exibição do filme “Águas que me tocam”, seguida de reflexões sobre nossa relação com a água.

Durante todo o mês serão agendadas visitas guiadas à Estação de Tratamento de Esgoto, uma oportunidade de conhecer de perto como funciona o tratamento de esgoto e a importância desse processo para o meio ambiente.