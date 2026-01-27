Saec destina meio milhão para novo poço profundo

Perfuração será feita em área do Jardim dos Coqueiros para captar água do aquífero Bauru

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva – Saec investirá R$ 470 mil para construir poço tubular profundo para captação de água do aquífero Bauru. A empresa responsável será a JL Perfurações de Poços Profundos, vencedora da Concorrência Eletrônica nº 07/2025, que terá o prazo de 12 meses, contados da assinatura do contrato, para concluir o serviço.

De acordo com o termo de referência da licitação, a perfuração total será de cerca de 170 metros de profundidade. O local será a rua Beberibe, em área vizinha à Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Catanduva, no Jardim dos Coqueiros. A obtenção da licença de perfuração ficará a cargo da Saec, mediante apresentação do projeto construtivo à SP Águas.

A empresa contratada também será responsável por cumprir os testes de vazão do novo poço, etapas de limpeza, construção da laje de concreto para proteção sanitária e apresentação de relatório final contendo todas as características do poço perfurado. Todas as fases serão acompanhadas por responsável técnico devidamente habilitado perante o Crea-SP.

Em Catanduva, a produção de água para o abastecimento público tem origem nos aquíferos Bauru, com 68 poços, e Guarani, com cinco. Ao todo, são captados mais de 35 milhões de litros de água tratada por hora, o suficiente para abastecer os 120 mil moradores de Catanduva.