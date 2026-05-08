Saec confirma obras no Km 7 após multa por vazamento de esgoto

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) confirmou ao jornal O Regional ter ciência da situação crítica do sistema de esgotamento sanitário do bairro Km 7 e afirmou que trabalha, há mais de um ano, para viabilizar novo projeto para construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto Comunitária no local. Não há prazo exato para início das obras.

O caso veio à tona depois que a Cetesb - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo realizou vistoria no bairro, na terça-feira, 5, motivada por duas denúncias sobre a existência de esgoto a céu aberto feitas pelo empresário Ricardo Rebelato. No local, os técnicos constataram vestígios de transbordamento de esgoto para a via pública e tomaram medidas administrativas.

Em resposta ao jornal, a Cetesb informou que mantém contato com a Saec para a adoção imediata de medidas corretivas no sistema de esgotamento sanitário, incluindo a limpeza da área afetada – a reportagem confirmou, in loco, que o serviço de limpeza já foi realizado. A companhia também afirmou que irá autuar a autarquia municipal pela ocorrência.

De acordo com a Saec, para viabilizar as obras no Km 7, foram iniciadas tratativas com o proprietário da área onde será implantado o novo sistema. “Além disso, o projeto autorizativo para o termo de uso da área de utilidade pública já foi encaminhado à Prefeitura, que deverá submetê-lo à apreciação da Câmara Municipal”, informou.

Apesar do flagrante recente, a autarquia garante que realiza o monitoramento das fossas existentes no local para evitar o transbordamento de esgoto e que executa regularmente a sucção dos efluentes, destinando-os à Estação de Tratamento de Esgoto do município.

“Em relação aos prazos, a Saec informa que o projeto vem sendo tratado com prioridade administrativa e técnica e atua em fase de consolidação dos procedimentos necessários para posterior execução das obras e observa os trâmites legais, ambientais, orçamentários e administrativos aplicáveis à Administração Pública. E, em breve, a obra deverá ser licitada.”