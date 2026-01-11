Saec conclui obra no Alto da Boa Vista para solucionar alagamentos

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva - Saec está na fase final da obra de drenagem da rua Professor Jair Juliano Pozetti, no bairro Alto da Boa Vista. A intervenção atende a solicitação antiga dos moradores e representa solução para alagamentos na região. O local recebeu ampliação da rede de drenagem com a implantação de novas tubulações, poços de visita e dispositivos que garantem maior eficiência no escoamento das águas pluviais.

Nos últimos meses, os alagamentos haviam se intensificado, causando transtornos à população e favorecendo a proliferação de vetores, o que compromete a saúde pública e a qualidade de vida da comunidade. O investimento feito pela Saec no local foi de cerca de R$ 200 mil.

Para o vice-prefeito Cláudio Romagnolli, a obra reforça o compromisso da administração municipal com ações estruturais e duradouras. “Essa era uma demanda antiga da população do Alto da Boa Vista e agora está sendo resolvida de forma definitiva. Estamos sempre muito atentos em ouvir e atender as demandas da população. Investir em drenagem é investir em qualidade de vida, saúde e segurança para os moradores”, destaca.

O superintendente da Saec, Marco Antonio Machado, explica que a intervenção foi planejada com foco na eficiência e durabilidade. “Executamos uma obra técnica completa, com ampliação da capacidade da rede de drenagem para suportar períodos de chuvas intensas. São melhorias que muitas vezes ficam abaixo do solo, mas que impactam diretamente o dia a dia da população.”

MAIS DRENAGEM

Além da conclusão da obra no Alto da Boa Vista, a Saec iniciará na segunda quinzena deste mês uma nova e importante obra de drenagem no Parque Flamingo, também para atender a antiga e histórica solicitação dos moradores da região.

Nesta etapa, serão beneficiadas a rua Ipiranga e os cruzamentos com as ruas Cristais e Aurora do Norte, pontos que há décadas sofrem com alagamentos recorrentes durante o período de chuvas, o que causa transtornos, prejuízos e insegurança para a comunidade.

“A obra prevê a implantação de uma nova e robusta rede de drenagem, com ampliação de tubulações, poços de visita e dispositivos modernos que garante maior eficiência no escoamento das águas pluviais. Trata-se de uma solução definitiva para um problema que atravessou gerações”, frisa o vice-prefeito.

Com investimento que se aproxima de R$ 1 milhão, a intervenção reforça o compromisso da autarquia com infraestrutura de qualidade, segurança e mais qualidade de vida para a população. Em 2026, a autarquia seguirá investindo em obras estruturais que preparam a cidade para os desafios climáticos e promovem bem-estar à população.