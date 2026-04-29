Sábado tem Demônios da Garoa em homenagem ao Dia das Mães

A montagem da estrutura já começou na Praça Monsenhor Albino, junto à Igreja Matriz, para mais uma edição do Dia Delas - Especial Dia das Mães, evento que promete emocionar o público com uma noite de música, cultura e solidariedade. A programação organizada pela Prefeitura de Catanduva será no sábado, dia 2 de maio, com entrada gratuita e aberta a toda a população.

A atração principal da noite será o tradicional grupo Demônios da Garoa, que sobe ao palco às 20h30, levando ao público clássicos do samba que marcaram gerações. Com mais de oito décadas de história, o grupo é um dos mais importantes do país e referência na música popular brasileira, eternizando sucessos como "Trem das Onze", "Saudosa Maloca", "Samba do Arnesto", entre tantas outras canções que fazem parte da memória afetiva do público.

A abertura ficará por conta do grupo Sambeabá, às 18h30, aquecendo o público com muito samba e alegria. Para maior comodidade, o evento contará com cerca de 700 cadeiras, que serão ocupadas por ordem de chegada.

Além da programação musical, o evento contará com feira de artesanato e praça de alimentação solidária, com barracas de entidades assistenciais da cidade. O espaço será montado atrás da Matriz, entre as praças Monsenhor Albino e 9 de Julho, com funcionamento a partir das 18h. Toda a renda arrecadada será revertida para os projetos sociais das instituições participantes.

Para garantir segurança, haverá mudanças no trânsito. A partir da tarde da sexta-feira, feriado de 1º de maio, o trecho entre as duas praças será interditado para montagem da área de alimentação. Já no sábado, no início da tarde, haverá interdição também na rua Minas Gerais (entre as ruas Brasil e Pará) e na rua Brasil, desde o início do calçadão.

O Dia Delas - Especial Dia das Mães é uma oportunidade para reunir a família, celebrar essa data especial com boa música e ainda contribuir com importantes causas sociais do município.