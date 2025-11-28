Rumo confirma passagem do trem iluminado no dia 7

A Rumo anunciou mais uma edição do “Rumo ao Natal”, evento que mobilizou mais de 1 milhão de pessoas em 2024 e retornará a São Paulo entre os dias 3 e 21 de dezembro. O projeto é uma realização da Rumo, em parceria com o Ministério da Cultura – por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) – e com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF).

Este ano, o espetáculo nos trilhos será conduzido por duas locomotivas modelo C30-7A, da General Electric Transportation, que foram decoradas para conduzir o Papai Noel e proporcionar momentos de alegria. Além da passagem do trem iluminado, algumas cidades também contarão com shows do saxofonista Derico, conhecido por integrar a banda do Programa do Jô.

O cronograma terá início em Santa Fé do Sul, no dia 3 de dezembro, às 19h, com percurso até Jales. No dia seguinte, o trem seguirá até Votuporanga e, no dia 5, chegará a Mirassol.

Em São José do Rio Preto haverá o primeiro show de Derico e 4teto no sábado, 6, às 19h, na Estação Ferroviária situada na rua Dr. Coutinho Cavalcanti, 34. No domingo, o trem partirá às 19h e passará por Engenheiro Schmitt, Cedral, Uchoa, Catiguá, Catanduva, Pindorama e Santa Adélia. A sequência da viagem será no dia seguinte, 8 de dezembro, a partir das 18h.

De acordo com o itinerário traçado pela Rumo, dentro do estado de São Paulo o trem iluminado ainda terá paradas em Guatapará (dia 9), Araraquara (10), Pederneiras (12), Dois Córregos (13), Rio Claro (15), Americana (16), Itu (17), Canguera (18), Campinas (20), Jundiaí (21), São Paulo (21) e Mogi das Cruzes.

“O Rumo ao Natal é resultado de um intenso trabalho de colaboração entre a Rumo, prefeituras, mobilizadores culturais e outros agentes que se dedicam a preservar a cultura e a memória ferroviária. Além disso, o evento é uma oportunidade para conscientizar e estreitar laços com as comunidades que convivem com a nossa ferrovia”, destaca Tatiana Montório, coordenadora do Instituto Rumo.

SEGURANÇA

Para que todos possam aproveitar a passagem do trem iluminado em segurança, a Rumo orienta que as pessoas mantenham distância segura mínima de 15 metros da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem; escolham local seguro para registrar suas fotos e vídeos; nunca toquem ou subam em locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados; e, para evitar acidentes, que mantenham crianças sempre por perto e sob supervisão.