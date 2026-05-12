Rotary destina R$ 161 mil em equipamentos hospitalares para a FPA

A Fundação Padre Albino (FPA) recebeu, na sexta-feira, novos equipamentos hospitalares adquiridos por meio de Projeto de Subsídio Global promovido pelo Rotary Club de Catanduva, em parceria com os Distritos Rotários 4480, 4845, Rotary de Encarnación e apoio da própria FPA, que entrou com contrapartida de R$ 38.537,74.

Ao todo foram destinados R$ 161.300,00 para a aquisição de dois oxímetros de mesa, dois monitores multiparamétricos e um ventilador pulmonar adulto e pediátrico, equipamentos que serão utilizados na Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ), Berçário e Maternidade do Hospital Padre Albino.

A solenidade de entrega teve a presença do presidente do Rotary Club de Catanduva, Benedito Aparecido Guimarães Alves; da integrante da comissão do projeto, Maria de Lourdes Serpa Dalto; do governador do Distrito 4480, Marco Aurélio Maset, acompanhado da esposa Cláudia Maset; além de Nelson Lopes Martins, membro da comissão do projeto, diretor de protocolo do Rotary e integrante dos Conselhos de Curadores e de Administração da Fundação Padre Albino.

Durante o evento, Nelson Lopes Martins destacou a relação entre o Rotary e a história de Catanduva. “Esse projeto começou durante a visita do governador, em setembro, quando ele conheceu a ala de queimados do Hospital Padre Albino e, encantado com o trabalho realizado, manifestou ali mesmo o desejo de dar continuidade à parceria, disponibilizando 30 mil dólares para novos equipamentos”, explicou.

O presidente do Rotary Club de Catanduva, Benedito Alves, ressaltou o espírito de união envolvido na iniciativa. “Tudo isso é conseguido com boa vontade e desejo genuíno de ajudar. Que esses equipamentos sejam muito úteis e ajudem a salvar vidas. Conseguimos essa parceria com apoio do Distrito do Paraguai e de muitos rotarianos de mãos firmes para fazer o bem.”

Representando a Fundação Padre Albino, o membro do Conselho de Administração, Marcos Marcelo Murari, destacou a importância da mobilização para garantir sustentabilidade aos serviços prestados. “Estamos fazendo um trabalho constante de captação porque, sem isso, não conseguiríamos atender os 19 municípios da nossa região. Tudo está interligado para que essa realidade aconteça. Nosso agradecimento ao Rotary por essa oportunidade”, disse.

O diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Padre Albino, Heliton Benetelli, também agradeceu o apoio e reforçou a importância do trabalho voluntário. “Precisávamos desses equipamentos e não tínhamos como adquiri-los naquele momento. O trabalho voluntário de vocês faz toda a diferença. Essa confiança acontece porque a Fundação cumpre suas obrigações, presta contas e trabalha com transparência. Obrigado por acreditarem em nós”, declarou.

O governador do Distrito 4480, Marco Aurélio Maset, enfatizou o significado social da ação. “Esse projeto representa muito mais do que investimento financeiro. Representa união, solidariedade e compromisso com a vida. Celebramos hoje importante investimento que fortalece o atendimento e leva mais dignidade, esperança e qualidade de vida à população que depende desta instituição”, afirmou.

Também estiveram presentes os conselheiros da Fundação Padre Albino Nelson Jimenes, Edison Thadeu Guerzoni e Bento Geraldo Salles Neto.