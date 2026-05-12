Mostra Unimed celebra inclusão e amor materno com exposição fotográfica

A inclusão, o amor e a força das mães ganham destaque neste mês de maio com a realização da mostra fotográfica “Mães que Inspiram. Filhos que Iluminam.”, promovida pela Unimed Catanduva em parceria com o Mundo ABA.

A ação especial em homenagem ao Mês das Mães reúne 18 mães e seus filhos em uma exposição sensível e emocionante, que retrata histórias reais de cuidado, dedicação e superação.

As fotografias foram produzidas pelo fotógrafo Márcio Costa, em proposta que busca valorizar as famílias atípicas e reforçar a importância da inclusão e da acessibilidade, causas constantemente incentivadas pela Unimed Catanduva.

Mais do que uma homenagem, a mostra propõe um olhar humanizado sobre o universo dessas mães, evidenciando vínculos construídos diariamente por meio do amor, da paciência e do acolhimento.

As imagens retratam momentos espontâneos e afetivos entre mães e filhos, transformando experiências do cotidiano em mensagens de empatia e conscientização. A proposta é justamente aproximar o público dessas histórias, utilizando a fotografia como ferramenta de conexão.

As fotos estarão disponíveis para visitação de 8 a 31 de maio, em formato de rodízio, em três restaurantes da cidade: Bella Capri Pizzaria (Rua Ceará, 846, Centro), Castellana Steakhouse (Rua Ceará, 917, Centro) e Restaurante Mandarim (Av. Eng. José Nelson Machado, 1.990, Centro).

As estruturas expositivas foram planejadas para se integrar aos ambientes de maneira leve e acolhedora, permitindo que o público tenha contato com a mostra durante suas visitas aos estabelecimentos.