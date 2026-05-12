Hospital Emílio Carlos celebra Dia das Mães com coral do Sesc

O Coral de Pessoas Idosas do Sesc Catanduva se apresentou no Hospital Emílio Carlos, na última quinta-feira, 7, em homenagem ao Dia das Mães. A ação aconteceu no saguão entre a Ala Branca e a Ala Roxa, reunindo pacientes, acompanhantes e colaboradores.

A atividade foi idealizada pelo Comitê Amigo da Pessoa Idosa do hospital, que convidou o coral para a exibição. O repertório trouxe músicas em homenagem às mamães.

Durante a apresentação pacientes internados, acompanhantes e profissionais acompanharam no saguão e corredores próximos às alas. Ao final foi entregue um mimo às pessoas que estavam no local, em comemoração à data.

Para Walison Tozatto, membro do Comitê Amigo da Pessoa Idosa, "ações como essa fazem parte das iniciativas desenvolvidas para promover acolhimento e integração no ambiente hospitalar".