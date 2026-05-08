Rotary Club de Catanduva completa 90 anos de história e conquistas

Fundado em 2 de maio de 1936, o Rotary Club de Catanduva celebrou seus 90 anos de história reafirmando sua relevância como uma das mais importantes instituições de serviço da cidade e da região. A comemoração foi marcada por homenagens e pela posse de novos companheiros, simbolizando a continuidade de um legado construído por gerações de rotarianos.

Ao longo de nove décadas, o clube reuniu homens e mulheres que ajudaram a construir não apenas a história do Rotary, mas também parte significativa do desenvolvimento de Catanduva. Empresários, profissionais liberais, lideranças comunitárias e cidadãos comprometidos com o bem comum fizeram do clube um espaço de união, amizade e trabalho em favor da coletividade.

A trajetória do Rotary Club de Catanduva é marcada por grandes conquistas históricas para o município. Entre elas, a articulação e o apoio para a instalação de agências bancárias na cidade em períodos importantes do desenvolvimento econômico local, além da participação ativa em inúmeros projetos voltados à saúde, assistência social e fortalecimento das entidades.

O clube também possui ligação histórica com a área social do município. Durante muitos anos, o Rotary Club de Catanduva foi mantenedor do Lar Anita Costa, instituição que posteriormente foi doada à Fundação Padre Albino. Atualmente, o espaço abriga o Recanto Monsenhor Albino, importante referência de acolhimento e cuidado com as pessoas idosas na cidade.

Ao longo de sua história, o Rotary participou diretamente de campanhas humanitárias, projetos comunitários, ações de saúde pública, iniciativas educacionais e programas de apoio às entidades assistenciais, sempre pautado pelo ideal rotário de servir acima de si.

Presidido atualmente por Benedito Aparecido Guimarães Alves, o clube também mantém forte atuação junto à Fundação Rotária, contribuindo para projetos internacionais e ações humanitárias de grande impacto, incluindo o combate à pólio e iniciativas de apoio à saúde.

“Mais do que uma comemoração, os 90 anos do Rotary Club de Catanduva representam o reconhecimento de uma instituição que ajudou a escrever capítulos importantes da história da cidade e que segue olhando para o futuro com o mesmo compromisso de servir, unir lideranças e promover o bem”, enaltece Lucas Cintra, ex-presidente da entidade.