Rodovias da região devem receber mais de 280 mil veículos no feriadão

As rodovias da região terão fluxo intenso a partir desta quinta-feira, 2 de abril, devido ao feriado prolongado da Páscoa. A expectativa é que 269 mil veículos passem pela rodovia Washington Luís (SP-310), enquanto a Comendador Pedro Monteleone (SP-351), em Catanduva, 13 mil veículos durante o período da operação. A estimativa é da Ecovias Noroeste Paulista.

De acordo com a concessionária, na Washington Luís o fluxo deve ser mais intenso entre São Carlos, Araraquara, Matão e Taquaritinga, com cerca de 189 mil veículos. Na região de Catanduva, São José do Rio Preto e Mirassol, são esperados, aproximadamente, 80 mil veículos.

Ao todo, durante a Operação Especial Paixão de Cristo e Páscoa 2026, mais de 512 mil veículos devem circular pelos 600 quilômetros de malha viária da concessionária durante os cinco dias de operação. O dia com maior volume esperado é o domingo, com 116 mil veículos, seguido pela quinta, com 130 mil. O sábado deve registrar movimento mais moderado, com 75 mil.

“Os motoristas devem redobrar a atenção em três momentos de maior fluxo: na sexta-feira, entre 9 e 11h, quando o movimento de saída deve atingir o pico da semana; no domingo, entre 14 e 18h, período em que o retorno deve concentrar o maior volume; e na manhã de segunda-feira, entre 6 e 9h, com retorno expressivo de quem optar por voltar no último dia”, alerta.

PREVENÇÃO

A maioria dos atendimentos realizados nas rodovias poderia ser evitada com simples cuidados antes da viagem. De acordo com o histórico da operação, veículos quebrados representam cerca de 39% do total de ocorrências registradas nesses períodos, sendo pane mecânica (30,82%), pneu furado (5,28%), pane elétrica (1,76%) e falta de combustível (1,28%) as principais causas.

Por isso, a Ecovias Noroeste Paulista recomenda que os motoristas revisem o veículo antes de sair, checando pneus, nível de combustível, óleo e sistema elétrico, planejem a rota com antecedência e evitem viajar com sono. Outra orientação é que, sempre que possível, os motoristas programem a saída fora dos horários de pico e façam pausas durante o trajeto.

16 milhões de veículos nas rodovias concedidas

Quem pretende pegar estrada no feriado prolongado da Páscoa deve se preparar para trânsito intenso. A expectativa das concessionárias é de que mais de 16 milhões de veículos circulem pelas rodovias concedidas do Estado de São Paulo entre os dias 2 e 6 de abril.

O volume expressivo reflete o tradicional aumento no fluxo de veículos nesse período, impulsionado por viagens de lazer, especialmente em direção ao litoral e ao interior do estado. Corredores que conectam a Região Metropolitana de São Paulo às áreas turísticas devem concentrar os maiores picos de tráfego.

Entre as concessionárias com maior estimativa de circulação estão AutoBan (2,5 milhões de veículos), Rodoanel Oeste (1,18 milhão), EixoSP (1,09 milhão), Novo Litoral (1,06 milhão) e Ecovias Leste Paulista (986 mil).

Para dar conta do aumento no movimento durante o feriado, as concessionárias vão operar com estrutura reforçada em toda a malha rodoviária. O monitoramento será feito 24 horas por dia pelos centros de controle, enquanto equipes de atendimento e viaturas ficam distribuídas ao longo das estradas.

Nos pedágios, a operação também será ampliada, com abertura de cabines extras e apoio de equipes para organizar filas nos horários de pico.