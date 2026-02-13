Rio Preto, Olímpia e Votuporanga apostam em artistas consagrados

RIO PRETO

O CarnaVirou será no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, em Rio Preto, com abertura de portões prevista para as 18h30, de sexta a terça-feira. Os shows no Palco de Abertura, que prestigia artistas locais e regional, começam mais cedo, por volta das 19h e se estendem até as 21h, quando estrelas consagradas da música seguem apresentando-se madrugada adentro.

Nesta sexta, os destaques ficam para Ana Castela (23h) e Neto e Guilherme (1h). No sábado tem Mari Fernandez (21h), Léo Foguete (1h) e Ruan (3h). No domingo sobe ao palco Simone Mendes (22h) e Batom na Cueca (2h30). Na segunda tem Panda (20h), Bonde do Tigrão (22h) e Samba dos Pretos (2h). Na terça, Maiara & Maraisa (21h) são a principal atração da noite.

Ingressos para a pista solidária podem ser retirados no beta.meubilhete.com.br/carnavirou, lembrando que é preciso reservar um convite por noite. Crianças acima de 8 anos também precisam apresentar ingresso. A cada ingresso retirado, é necessária a doação de um quilo de alimento não perecível, que será encaminhado ao Fundo Social de Rio Preto.

OLÍMPIA

O Olímpia Folia 2026 será no estacionamento do parque aquático Thermas dos Laranjais, com ingresso solidário pelo site Guichê Web. Nesta sexta, quem abre a festa é o cantor Dudu Nobre. No sábado, Mari Fernandez e o Grupo Kibacana animam o público. No domingo tem Luan Pereira e o Grupo Sambalada. Já a segunda fica por conta do cantor Latino e da dupla José e Diogo.

Além das atrações musicais no Thermas dos Laranjais, a festa contará com dois dias de matinês e desfiles, na Praça da Matriz, no domingo e na terça. As matinês serão das 14h às 18h, com banda e distribuição de pipoca, algodão-doce e brinquedos como tobogã e cama-elástica.

Já o desfile das escolas de samba contará com a participação das agremiações culturais Unidos da Cohab, Samba Sem Compromisso, Acadêmicos do Samba e Afoxé Dindazúge.

Nos distritos de Ribeiro dos Santos e Baguaçu, a folia será no sábado, às 20h, nas praças centrais, com som mecânico e pipoca, algodão-doce, tobogã e cama-elástica para a criançada.

VOTUPORANGA

O Oba Festival, o maior carnaval do interior paulista, tem Wesley Safadão no sábado, além de de Dennis DJ, referência nas pistas de dança. O domingo será comandado por Léo Santana, dono de uma sequência de sucessos, acompanhado de Lauana Prado, que leva ao palco um repertório forte, atual e em sintonia com o público jovem e adulto. Já a segunda-feira encerra o Oba Festival em clima de carnaval oficial com Claudia Leitte, na única apresentação da artista fora de Salvador neste Carnaval, além de Banda Eva e do Monobloco, garantindo uma despedida à altura. O Oba Festival será no Recinto de Exposições de em Votuporanga, com abertura dos portões às 17h.