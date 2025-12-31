Rio Preto celebra 2026 com Réveillon Show no Recinto de Exposições

São José do Rio Preto vai celebrar a chegada de 2026 com uma grande festa pública e gratuita. O Réveillon Show – Rio Preto 2026 acontece no dia 31 de dezembro, a partir das 21h, no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, reunindo atrações musicais, queima de fogos, praça de alimentação e uma estrutura planejada para oferecer conforto, segurança e acessibilidade ao público.

A programação começa às 21h, com a abertura dos portões e apresentação do DJ Bocka, responsável por animar o público na chegada ao recinto. Na sequência, o grupo Maestria do Samba sobe ao palco com um repertório que valoriza o samba e outros ritmos brasileiros, preparando o clima para a virada do ano.

À meia-noite, o público acompanha a tradicional contagem regressiva, seguida da queima de fogos que marca a chegada de 2026. Logo após o espetáculo pirotécnico, a atração nacional Guilherme & Benuto assume o palco, no show mais aguardado da noite.

O evento vai contar com praça de alimentação formada por food trucks e comerciantes credenciados. Além do setor geral, com entrada gratuita, há a oportunidade de curtir as atrações em espaços reservados: lounges numerados, bistrôs e camarotes têm ingressos à venda antecipadamente pelo site JV Ticket (https://jvticket.com.br).

O Réveillon Show – Rio Preto 2026 será realizado na Arena Coberta do Recinto de Exposições, espaço que permite melhor organização logística e controle de acesso. A capacidade do evento será limitada a até 10 mil pessoas, garantindo mais conforto ao público. O esquema inclui segurança privada, apoio da Guarda Civil Municipal, equipes de saúde, brigadistas e toda a infraestrutura necessária para um evento de grande porte.

A festa integra o calendário oficial de eventos do município. Em diversos anos anteriores, a virada foi celebrada na Represa Municipal, mas, para esta edição, a Prefeitura optou por concentrar a programação no Recinto de Exposições, oferecendo um ambiente mais estruturado, seguro e adequado para receber as famílias.

SHOW PIROTÉCNICO

A virada do ano será marcada por um espetáculo pirotécnico oficial, com duração aproximada de 10 minutos. A queima de fogos contará exclusivamente com itens de efeitos visuais e luminosos e sem estampido, atendendo à legislação vigente e reduzindo os impactos sonoros. O show é viabilizado com apoio de parceiro privado e terá transmissão simultânea nos telões instalados no recinto.