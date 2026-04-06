Ricardo Rebelato confirma pré-candidatura a deputado federal

O empresário Ricardo Rebelato confirmou sua pré-candidatura a deputado federal pelo Partido Liberal, em entrevistas concedidas nesta segunda-feira, 6, às rádios Vox FM e Vida FM. Ele participou ao vivo da programação das emissoras ao lado da deputada estadual Fabiana Bolsonaro (PL), que também garantiu sua pré-candidatura em busca da reeleição ao cargo.

Rebelato anunciou a filiação ao PL recentemente e explicou que o convite veio a partir da sua proximidade com a família Bolsonaro. Sobre o fato de o diretório municipal da sigla ser presidido pelo prefeito Padre Osvaldo, garantiu que ele mesmo deve se retirar do grupo, uma vez que nunca representou a direita. “O Dória e o Rodrigo Garcia vieram à cidade e andaram com ele.”

Sobre a pré-candidatura, Rebelato explicou que vem atuando em conjunto com Fabiana Bolsonaro e outros deputados da direita em defesa da região e que o objetivo é fortalecer esse trabalho. “Agradeço à deputada pela parceria, sou um espelho dela na cidade. Ela está fora da cidade e está fazendo muito mais por Catanduva do que as pessoas da cidade”, alfinetou.

A parlamentar inclusive detalhou emendas destinadas ao município, com destaque para R$ 150 mil para a Fundação Padre Albino, R$ 500 mil para a reforma do anfiteatro da Associação Comercial e Empresarial (ACE), R$ 200 mil para políticas da juventude e agora chegarão duas viaturas para a Polícia Militar, a pedido do Rebelato, que é muito atento à segurança pública.

“É uma região que eu acolho. Catanduva está no meu coração, porque sou da região (de Barrinha), não tem porque eu focar em cidades distantes, porque é aqui que a minha vida acontece e as vidas de todos que eu conheço acontecem”, enalteceu a deputada. “Quero trabalhar junto com o Rebelato, em aprofundar nas necessidades da nossa região.”

CRÍTICAS

Assim como faz diariamente nas redes sociais, Rebelato apontou problemas da cidade e fez duras críticas ao governo Padre Osvaldo. “A população está carente de saúde, a nossa cidade não tem asfaltou ou só faz no caminho onde o padre e seus apoiadores políticos vão passar. Falta geração de emprego e infraestrutura. Catanduva só está afastando as empresas por falta de política.”

Ele direcionou a artilharia ao prefeito. “É uma pessoa colocada por seus padrinhos políticos, Doria, Rodrigo Garcia e Vinholi, e não está atendendo a população do jeito que ela merece.”

DEFESA DA FAMÍLIA

Durante a entrevista nas rádios, a deputada estadual Fabiana Bolsonaro afirmou que a família é sua principal pauta e explicou o manifesto em que ela pintou o próprio rosto de preto na tribuna da Assembleia Legislativa, em protesto à eleição da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), uma mulher trans, para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara.

Ela argumentou que o fato de se pintar não a tornava, de fato, negra. “O que fiz na tribuna, de me pintar da cor negra, foi um ato de basta. Não fiz um ato racista, como tentam pregar. Eu falei exatamente a língua que a esquerda entende. Se a pessoa nasceu homem, se travestiu de mulher, aconteceu algo internamente que só a pessoa sabe, tem que ser respeitado, mas não é isso que vai fazer a pessoa cuidar das mulheres. Que os trans levantem suas pautas e que as mulheres possam cuidar dos seus próprios assuntos”.

Ela revelou que, nos bastidores, a esquerda se questiona ‘por que não pensamos nisso antes?’. “Lá por fora eles ficam criticando, mas por dentro eles ficam pensando porque eles não tomaram essa atitude e não falaram primeiro do que eu. Infelizmente é muita hipocrisia. Eu sei que tem vários processos rodando, mas eu tenho certeza que não vai dar em nada. Eu fiz a coisa certa. Se a Justiça entender que eu fui racista, vou entender mais ainda que essa Justiça está enviesada a um lado político.”

DEFESA DE BOLSONARO

Ricardo Rebelato e Fabiana Bolsonaro defenderam o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e declararam apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. “Bolsonaro está preso por uma coisa que ele não fez. Ele tem mais de 70 anos, comorbidades graves provocadas por uma pessoa que estava filiada ao Psol. Por que falam que a gente critica tanto os direitos humanos? É por causa disso, se fosse um estuprador, um assassino, com certeza já estaria em casa faz tempo, com seu tratamento, mas como é alguém que tem alguma articulação política gigantesca, infelizmente há essa perseguição danada”, criticou a deputada.

“Que crime que o Bolsonaro cometeu? Nenhum”, arrematou Rebelato, citando escândalos recentes envolvendo o governo petista e até o filho do presidente Lula. “O que o Bolsonaro poderia fazer? Ele está cercado a todo momento. Poderia estar em casa (desde o início), mas passou por essas situações para humilharem ele. Hoje ele está em casa, mas vai sair dessa condição só depois que acabar a eleição. É um método para ele não falar com a população.”