Revista científica da Faculdade de Medicina Faceres conquista Qualis Capes B4

A Ceres - Health & Education Medical Journal, revista científica da Faculdade de Medicina Faceres, conquistou a classificação Qualis Capes B4 no quadriênio 2021–2024, apenas dois anos após sua criação e já em sua primeira avaliação oficial.

O Qualis Capes avalia os periódicos científicos no Brasil, classificando-os em estratos que vão de A1 (o mais elevado) até C, em diferentes áreas e com base em critérios como impacto acadêmico, regularidade editorial e qualidade científica.

Para o Prof. Dr. Carlos Collares, editor-chefe da revista, a conquista reflete a qualidade editorial de um periódico jovem e interdisciplinar, dedicado à articulação entre saúde, educação e ciências médicas, e reforça o valor do trabalho realizado pela equipe e autores que confiam na revista.

“Estar classificada no estrato B4 posiciona a Ceres entre os periódicos reconhecidos pela Capes, um resultado expressivo no cenário da produção científica nacional, visibilidade tanto em âmbito nacional quanto internacional, especialmente relevante para uma revista jovem,” destaca a Profa. Dra. Talita Valentino, coordenadora de Pesquisa da Faceres e editora associada da revista.

A Ceres é um periódico de acesso aberto, sem cobrança de taxa de publicação (APC) e com avaliação por pares, dedicado às áreas de Medicina, Ciências Biomédicas e Educação Médica. A publicação está com submissões abertas e convida pesquisadoras e pesquisadores a integrarem essa trajetória de crescimento. Mais informações em https://periodico.faceres.com.br.