Réveillon de Olímpia entra na contagem regressiva para 2026

A Estância Turística de Olímpia disparou a contagem regressiva para receber 2026 com muita festa e alegria. A chegada do novo ano será celebrada na noite de 31 de dezembro, quarta-feira, a partir das 21h30, no estacionamento do parque aquático Thermas dos Laranjais, com show do cantor Mumuzinho, uma das referências no mundo do samba.

Quem quiser curtir o evento pode optar pela pista solidária ou pelo camarote open bar. A venda do camarote, comercializado pela empresa vencedora da licitação, está disponível no site www.guicheweb.com.br e também nos pontos físicos O Boticário e Aguilene Modas.

Já a pista solidária possui duas opções para a retirada do ingresso. Uma delas é de forma online, também pelo Guichê Web, pelo valor simbólico unitário de R$ 10. A medida facilita a aquisição por moradores e turistas e está disponível 24 horas.

Quem preferir pode fazer a troca antecipada do ingresso físico por alimentos (leite, arroz, feijão, macarrão e óleo), no Fundo Social de Solidariedade, no horário de atendimento, das 9h às 16h, nos dias 29 e 30 de dezembro, e das 9h às 11h, no dia 31 de dezembro.

O show da virada ainda terá apresentação do cantor Joab e do DJ Marcos Righetti para animar a festa, considerada uma das maiores da região. O Réveillon terá estrutura completa com banheiros, segurança, praça de alimentação e barracas de bebidas. O estacionamento ficará sob a responsabilidade da Santa Casa, assim como a arrecadação da pista solidária.

Este ano, a festa terá ainda a tão esperada queima de fogos, respeitando a legislação municipal, proporcionando um verdadeiro show de luzes e emoção para receber o novo ano.