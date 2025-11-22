Ressignificando a Prematuridade reúne famílias e equipe da UTI Neonatal

O primeiro “Ressignificando a Prematuridade”, realizado no dia 13 de novembro, reuniu pacientes e familiares que vivenciaram a internação na UTI Neonatal do Hospital Padre Albino. A escolha da data integra as ações do Novembro Roxo, mês dedicado à conscientização sobre a prematuridade.

A organização foi dos profissionais de diferentes áreas do cuidado: Vitória Aparecida Betussi, psicóloga do Hospital Padre Albino; Damaris Eloá Lúcio, coordenadora de Enfermagem da UTI Neonatal, Infantil e Banco de Leite; Keity Emiliene Guim, coordenadora de Reabilitação Física; Gabriela de Freitas, nutricionista do Hospital Padre Albino, e membros do Grupo de Trabalho de Humanização.

O encontro teve como propósito oferecer espaço de acolhimento, troca de experiências e ressignificação das vivências relacionadas à prematuridade. A iniciativa ressalta o entendimento de que o cuidado humanizado ultrapassa o momento da internação e acompanha as famílias na construção de novos sentidos, memórias e vínculos.

Uma das mães presentes, Yasmin Grinffo, que vivenciou a rotina da UTI Neonatal ao lado do filho, compartilhou sua emoção ao reencontrar a equipe: “O dia do nascimento foi o pior e o melhor dia da minha vida, mas o que fez tudo ficar melhor foi a equipe do hospital. As enfermeiras, principalmente, foram como uma família pra mim. Hoje o meu filho é um milagre; brinca e corre pra todo lado, mas tenho certeza que é graças à equipe do hospital”.

O momento também foi marcado pelo depoimento da médica pediatra Luciana Sabatini, que destacou a força das famílias na jornada da prematuridade: “Muitas vezes são vocês, mães, que nos dão força pra continuar. Todas aqui presentes são exemplos de força e resiliência. O sentimento é de gratidão por vocês nos incentivarem a cada dia. É com muita honra que estou aqui vendo essas histórias continuarem.”

As famílias também participaram de visita à UTI Neonatal, onde reencontraram os profissionais que acompanharam e cuidaram dos bebês nos momentos mais delicados.