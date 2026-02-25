Prefeitura promove manhã especial para público feminino no Dia Delas

A Prefeitura de Catanduva realizará no dia 7 de março, das 9h às 13h, na Praça da Matriz, o evento “Dia Delas”, uma manhã dedicada ao cuidado, à informação, à integração e à valorização das mulheres. A programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher reunirá diversos parceiros que estarão no local oferecendo atendimentos gratuitos e ações voltadas ao bem-estar feminino.

O Imes Catanduva terá programação diversificada, com acolhimento psicológico, orientações jurídicas sobre os direitos da mulher - especialmente em casos de violência doméstica -, informações sobre mulher empreendedora, saúde bucal, nutrição e hipertensão, fisioterapia, além de ações que valorizam o protagonismo feminino na arquitetura e na tecnologia.

A Secretaria Municipal de Saúde levará orientações sobre ISTs, testagem, vacinação contra HPV e informações sobre métodos contraceptivos, enquanto a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura estará presente com distribuição de mudas e orientações ambientais.

Já o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher prestará orientações ao público feminino sobre seus direitos e o papel do órgão na defesa das mulheres.

A Unifipa também participará com ações de aferição de pressão arterial, orientações de enfermagem, atividades voltadas à biomedicina estética e oficinas de aromaterapia promovidas pelo curso de Farmácia. O Padre Albino Saúde oferecerá atividades de promoção e prevenção da saúde da mulher, com orientações de ginecologista, psicóloga e nutricionista, incluindo avaliação de bioimpedância e aplicação de teste de ansiedade, além de brindes para as participantes.

O Senac apresentará a ação “Doula e sua atuação na comunidade”, com informações sobre o papel da profissional no acompanhamento da gestante durante o período gravídico, parto e puerpério, reforçando a autonomia da mulher.

Para deixar o ambiente ainda mais especial, a programação contará com show de Gabi e Neto, a partir das 10h. “A proposta é proporcionar uma manhã completa de serviços, cuidado e fortalecimento da mulher, reunindo informação, acolhimento e entretenimento em um só espaço. Venha viver esse momento especial”, convida a Prefeitura de Catanduva.