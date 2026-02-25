Cine Debate exibe filme sobre eutanásia com Denise Fraga no sábado

O Cine Debate, projeto de extensão do Imes Catanduva em parceria com o Sesc, exibe neste sábado, dia 28, a partir das 14h, a comédia dramática “Sonhar com leões” (2024), coprodução Brasil, Espanha e Portugal. O filme participou de festivais internacionais como Tallinn e Guadalajara, foi premiado no Festival de Gramado e tem Denise Fraga no elenco.

Sessão e debate são gratuitos e abertos ao público, na sala de ginástica do Sesc Catanduva, conduzidos pelo idealizador do proeto, o jornalista, crítico de cinema e professor Felipe Brida.

No longa, Gilda (Denise Fraga) é uma imigrante brasileira que vive em Lisboa. Descobre uma doença terminal, que pode dar a ela apenas um ano de vida. Determinada a assumir o controle do próprio destino, Gilda busca uma organização clandestina que promete ajudá-la a realizar a eutanásia.

No próximo mês, em 28 de março, o filme exibido no projeto Cine Debate será “Suçuarana” (2024), produção brasileira exibida nos festivais de Chicago e Brasília.

O Cine Debate é um projeto de extensão do curso de Psicologia do Imes Catanduva em parceria com o Sesc Catanduva. Completa 14 anos em 2026 trazendo filmes cult de maneira gratuita a toda a população. Conheça mais em https://www.facebook.com/cinedebateimes.

Sesc tem AquaCine nesta sexta

No AquaCine, o Sesc Catanduva convida o público para uma sessão especial de cinema no conjunto aquático da unidade. Para assistir ao filme na piscina, são necessários a credencial plena e o exame dermatológico válidos. O conjunto aquático terá um espaço alternativo para que o público também possa acompanhar a atividade fora da piscina.

A exibição será nesta sexta-feira, 27, às 19h30, com “Flow” (2024), vencedor do Oscar de Melhor Animação. O filme acompanha a jornada de um gatinho tentando sobreviver em um mundo submerso. Com uma mistura de realismo e fantasia, o longa explora não apenas a empatia, mas também a importância dos laços afetivos. A produção tem 85 minutos.