Palestra sobre lucro e proteção patrimonial é tema do 7º Conecta ACE

Com foco no fortalecimento dos empreendedores, a 7ª edição do Conecta ACE abordará a importância da visão estratégica na gestão do lucro e na construção de um patrimônio sólido através de palestra com a planejadora financeira Priscila Flores. O objetivo principal é retirar o empresário da exaustiva rotina operacional e oferecer ferramentas que garantam a longevidade dos negócios e a segurança familiar. O evento será nesta sexta, dia 27, a partir das 7h30.

Para o presidente da ACE, Fabio Rinaldi Manzano, a iniciativa reforça o compromisso da entidade em entregar vantagens competitivas reais para quem movimenta a economia local. "Queremos que o empresário saia da ACE com uma nova realidade para seus negócios, acessando estratégias que antes eram restritas a grandes corporações". Manzano destaca que o evento é um pilar de sua gestão voltado para a alta performance e para a criação de conexões que impulsionam o crescimento sustentável de todos os segmentos representados pela associação.

A palestrante Priscila Flores possui mais de 18 anos de experiência no mercado financeiro e especialização em gestão para grandes fortunas. Ela argumenta que muitos empreendedores falham ao não enxergar o potencial de multiplicação do que a empresa produz, perdendo-se em meio às incertezas do mercado."Falar de Multiplicação Patrimonial Inteligente é trazer à consciência do empresário que se faz necessário se sentar em sua cadeira de estrategista, focando e direcionando energia em como fazer seu negócio criar valor de médio e longo prazo".

Segundo a especialista, a mudança de mentalidade é o que separa aqueles que apenas sobrevivem daqueles que constroem um legado duradouro.

Durante o encontro, na sede da ACE, os associados terão acesso a simulações práticas sobre como a gestão eficiente de pequenos aportes pode resultar em reservas milionárias e proteção contra instabilidades econômicas. O evento se encerra com um café de networking, momento em que os participantes podem trocar experiências e fortalecer o ecossistema empresarial de Catanduva. As inscrições são limitadas e devem ser feitas pela plataforma Sympla.