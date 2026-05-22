Renato Bolsonaro cumpre agenda em Catanduva e se aproxima de lideranças

O pré-candidato a deputado federal Renato Bolsonaro (PL), irmão mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro, esteve nas rádios Vox FM e Vida FM, nesta quinta-feira, 21. Ele estava acompanhado do empresário Ricardo Rebelato (PL), também pré-candidato a deputado federal. No bate-papo, eles falaram sobre o atual cenário político do Brasil.

Durante a conversa, Bolsonaro contou sobre sua trajetória como militar de carreira e na política e abordou temas importantes sobre os desafios enfrentados pelo país, os caminhos para a transformação da política e o papel da população na construção de um futuro melhor. Também falou sobre a situação enfrentada pelo ex-presidente e sobre seu atual estado de saúde.

Bolsonaro explicou que aceitou a missão de se lançar pré-candidato, a pedido do irmão e de Waldemar da Costa Neto, tendo em vista a necessidade de buscar votos para o PL e a direita. “Eu busco a parcela mais identificada com o meu irmão, que comunga com os mesmos princípios. Por isso esse trabalho de estar correndo o estado, buscando conhecer lideranças”.

Neste sentido, ele reforçou que quem conhece os problemas de Catanduva são as lideranças da cidade, que nasceram, vivem e atuam na localidade, a exemplo de Rebelato. Questionado sobre os principais problemas vivenciados no interior paulista, citou a saúde pública – com longas filas de espera para exames e cirurgias – e demandas relacionadas à infraestrutura.

Para quem está desacreditado com a política, Bolsonaro mandou um recado: “A sua isenção só vai contribuir para que outros entrem no seu lugar. A vaga será ocupada. Se você tem o poder de decisão, que decida, com a cabeça tranquilo que você deu o melhor de você”, pontuou, convocando os jovens e idosos a votarem. “Não desistam, façam a sua parte.”