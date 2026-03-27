Região terá audiência sobre orçamento estadual na Câmara de Ibirá

A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento (CFOP) da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo definiu o calendário com as datas e os locais das audiências públicas que irão debater o Orçamento Estadual de 2027. Na região de Catanduva, a atividade será realizada no dia 10 de abril, às 18h, na Câmara Municipal de Ibirá, com transmissão pela TV Alesp.

Ao todo, 17 cidades dos "quatro cantos do estado" receberão as audiências, que têm como objetivo ouvir as demandas locais. O ciclo de encontros fora da capital terá início no município de Igarapava, no dia 9 de abril, e encerrado em Boracéia, no dia 29 de maio. Como é tradição, a última data será uma audiência na Alesp, com data ainda a ser divulgada.

"Antecipamos o calendário deste ano devido ao período eleitoral, mas manteremos a dinâmica dos últimos anos. Esse é um momento único para que a população, lideranças, prefeitos, vereadores e representantes de entidades possam discutir o Orçamento Estadual e trazer para nós a particularidade de cada região", diz o deputado Gilmaci Santos, presidente da comissão.

As audiências públicas do orçamento são realizadas anualmente com o objetivo de ouvir, diretamente da população, as necessidades específicas de cada município e região. Os paulistas são convidados a não apenas participar dos encontros, mas também apresentar sugestões e acompanhar como serão definidos os investimentos do estado para o próximo ano.

Serão discutidas as prioridades regionais e setores que demandam mais investimentos. As contribuições recebidas ajudam os parlamentares a entender as demandas locais e a aprimorar a proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027 antes de sua votação, no final do ano.

VERBAS GARANTIDAS

Com recursos próprios, a Comissão de Finanças da Alesp também destinará emendas no Orçamento Estadual para as cidades-sede das audiências públicas. Os valores deverão contemplar áreas como saúde, educação, segurança pública e habitação.