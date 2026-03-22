Região tem queda de 16,7% nas mortes no trânsito no primeiro bimestre

A região de São José do Rio Preto, que engloba Catanduva, registrou queda de 16,7% no número de mortes no trânsito no primeiro bimestre deste ano, segundo dados do Infosiga, plataforma de estatísticas gerenciada pelo Detran-SP. Foram 40 óbitos, contra 48 no mesmo período de 2025. Em Catanduva, o indicador caiu de 3 para 2, ou seja, a redução foi de 33,3%.

Entre os modais, a maior queda está entre os pedestres. Houve um óbito no primeiro bimestre deste ano contra sete no ano passado, ou seja, queda de 85,7%. O modal bicicleta teve queda de 75% (um óbito contra quatro). Até mesmo em relação aos motociclistas, houve diminuição de óbitos: foram 18 mortes este ano, contra 20 no mesmo período de 2025 (menos 10%).

Levantamento específico sobre Catanduva, feito por O Regional, mostra que este ano, foi registrado o óbito de um homem com idade entre 25 e 29 anos que transitava de motocicleta e uma mulher entre 15 e 19 anos que era ocupante de automóvel. Um caso foi em via urbana e outro no trecho de rodovia que corta a cidade. Os dois registros ocorreram em janeiro.

Já o Estado de São Paulo registrou queda de 10,4% no número de mortes no trânsito no primeiro bimestre deste ano, ainda segundo os dados do Infosiga. Foram 817 óbitos, contra 912 em 2025. Além da queda nas ocorrências fatais, houve redução nos sinistros com vítimas não fatais, de 5,6% na mesma comparação (14.532 registros, contra 15.390 em 2025).

Resultados do ‘Respeito à Vida’ saem em abril

Mais de 200 municípios paulistas manifestaram interesse em receber apoio especializado do Detran-SP para reduzir as mortes no trânsito. Desse total, 170 foram qualificados para a 1ª edição do novo Programa Respeito à Vida (PRaVida), incluindo Catanduva, aprovada no componente Vias Seguras e pré-selecionada para receber capacitação na área de fiscalização.

Na região, foram qualificadas as cidades de Ibirá, Marapoama, Novo Horizonte e Tabapuã nesse mesmo componente, enquanto Novais foi pré-selecionada para receber ações formativas nessa área. Já Novo Horizonte recebeu tripla aprovação, com qualificação no Vias Seguras, Educação e Fiscalização. A divulgação das propostas técnicas selecionadas será no mês de abril.