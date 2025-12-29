Região tem mais de 100 colisões de veículos contra postes neste ano

O fluxo de veículos nas ruas e rodovias da região tende a crescer nas últimas semanas do ano, devido ao período de festas e férias. Simultaneamente, aumenta também a preocupação com os riscos de acidentes de trânsito envolvendo postes, além das consequências de uma colisão para as vítimas, para quem está passando nas proximidades e para o sistema elétrico.

De janeiro a dezembro deste ano, segundo a Energisa Sul-Sudeste, foram 103 colisões contra postes nos 15 municípios da região de Catanduva. Nesse cenário, mais de 27,2 mil usuários tiveram a energia interrompida temporariamente em decorrência das batidas. No ano passado, foram 76 acidentes que impactaram o fornecimento de energia para 18,3 mil imóveis.

Para Rodrigo Pontes Garcia, coordenador de Segurança da Energisa, muito além dos prejuízos com o fornecimento de energia está a preocupação quanto aos riscos à vida de motoristas, passageiros e até pedestres que estejam passando por perto no momento de um acidente envolvendo postes.

“Claro que o impacto ao fornecimento de energia nos preocupa. Milhares de pessoas podem sofrer com a falta de energia provocada por uma colisão. Porém, precisamos ressaltar os riscos que uma batida pode acarretar, caso não sejam consideradas as orientações de segurança específicas para esses casos”, afirma.

Entre as orientações, Garcia explica sobre a permanência de motorista e passageiros dentro do veículo, sem tocar as partes metálicas, até a chegada do socorro.

“Infelizmente, muitas pessoas se veem no desespero na hora de um acidente e querem sair do carro o quanto antes, sem avaliar as situações de risco do lado externo do veículo. Em um acidente como esse, um cabo de energia pode se romper, cair sobre o solo ou sobre o veículo, deixando a área energizada, o que pode provocar um choque elétrico com consequências graves e até fatais”, alerta.

A orientação é acionar a Energisa e o Corpo de Bombeiros, que farão o resgate com segurança. E quem presenciar um acidente deve manter a calma e não se aproximar do veículo. Certifique-se de que o socorro foi acionado e não deixe que outras pessoas e até animais se aproximem da área do acidente.