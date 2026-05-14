Região registra 28 colisões contra postes no primeiro quadrimestre

De janeiro a abril deste ano, foram registradas 28 batidas de veículos contra postes na região de Catanduva. As ocorrências provocaram quedas de postes, danos a cabos, equipamentos e demais estruturas da rede elétrica, além da interrupção temporária no fornecimento de energia para mais de 4,7 mil usuários. Os dados são da concessionária Energisa Sul-Sudeste.

“A maioria dessas ocorrências prejudicou consumidores que, sem saber do problema, tiveram o fornecimento de energia interrompido devido aos danos causados à rede elétrica. Em colisões envolvendo postes podem ocorrer curto-circuito, incêndio, choque elétrico e até fatalidades”, afirma o coordenador do Centro de Operação Integrado (COI) da empresa, Mauricio Arantes.

Aproveitando o movimento Maio Amarelo, iniciativa coletiva para chamar a atenção da sociedade sobre a prevenção de acidentes no trânsito, a Energisa tem reforçado o alerta sobre os impactos das colisões contra postes que colocam vidas em risco e afetam a rede elétrica.

Quando uma ocorrência desse tipo ocorre, todos os envolvidos precisam saber como agir, adotando comportamentos adequados e seguros. “A principal recomendação é que os ocupantes do veículo permaneçam dentro do automóvel, sem tocar nas partes metálicas, até a chegada de uma equipe especializada da Energisa, que fará os procedimentos com segurança”.

Segundo a concessionária, quem presenciar um acidente envolvendo poste deve manter distância do local e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, e a Energisa por meio dos canais de atendimento: aplicativo Energisa On, WhatsApp Gisa: (18) 99120-3365, Call Center 0800 70 10 326 ou pelo site www.energisa.com.br.