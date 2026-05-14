Prefeito de Palmares Paulista participa da Escola de Prefeitos pela 3ª vez

Lucas Assumção foi convidado por uma fundação da Alemanha devido ao bom trabalho

O prefeito Lucas Assumção, de Palmares Paulista, está participando da Escola de Prefeitos, promovida pela Fundação Konrad Adenauer Stiftung, instituição internacional voltada ao fortalecimento da gestão pública e ao desenvolvimento de lideranças no Brasil.

O convite aconteceu em razão do trabalho que vem sendo desenvolvido em Palmares Paulista, reconhecendo as ações e resultados da gestão municipal.

A capacitação acontece entre os dias 12 e 14 de maio e reúne prefeitos de diversas regiões do país para debates e troca de experiências sobre o tema: “Desenvolvimento Municipal na Prática: Recursos, Integração Global e Parcerias Estratégicas”.

Durante a programação, serão abordados assuntos ligados à gestão pública, desenvolvimento municipal, educação, saúde, finanças e estratégias para fortalecimento das administrações locais. “Ficamos felizes pela oportunidade de participar novamente desse importante encontro voltado ao desenvolvimento da gestão pública”, destacou o prefeito Lucas Assumção.

Segundo ele, a participação reforça o compromisso da administração municipal com a qualificação da gestão pública, a busca constante por conhecimento e a troca de experiências voltadas ao desenvolvimento do município e à melhoria dos serviços prestados à população.