Pindorama abre concurso e processo seletivo para quase 70 cargos

Remunerações iniciais que variam de R$ 1.690,74 a R$ 7.913,86, além de vagas para professores

A Prefeitura de Pindorama está com inscrições abertas para o Concurso Público e Processo Seletivo 2026 até 11 de junho, com 67 vagas efetivas e duas para contrato temporário. A prova está prevista para 5 de julho, sob responsabilidade do Instituto Consulpam.

O objetivo é preencher vagas e formar cadastro de reserva para funções de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os interessados devem se cadastrar em www.consulpam.com.br e pagar a taxa de R$ 60 para nível fundamental, R$ 80 para médio/técnico e R$ 110 para superior.

A jornada de trabalho pode variar de 20 a 40 horas semanais, de acordo com o cargo, com remunerações iniciais que variam de R$ 1.690,74 a R$ 7.913,86, além de vagas para professores com salários de R$ 27,21 por hora-aula e para médicos plantonistas de R$ 118,04 por hora.

Além da prova objetiva, para cargos de nível superior, haverá também prova de títulos. Para os cargos de Motorista, Tratorista e Condutor de Ambulância, haverá ainda prova prática. Para Agente Comunitário de Saúde, será exigida verificação de endereço e curso de formação.

As vagas disponíveis são para Analista de Tecnologia da Informação (1 vaga), Condutor de Ambulância (13), Coordenador do CRAS (1), Encanador (1), Engenheiro Civil (1), Jardineiro (3) Mecânico (1), Operador de Máquina (1), Operador de Saneamento Básico (4), Técnico em Informática (1), Técnico de Segurança do Trabalho (1), Técnico de RX (2) e Neuropsicólogo (1).

Também há vagas para cadastro reserva para cargos diversos, como Agente de Saneamento, Almoxarife, Assistente Social, Atendente, Auxiliar de Enfermagem, Contador, Dentista, Eletricista, Enfermeiro, Farmacêutico, Fiscal, Merendeira, Professor, Tratorista e muitos outros.