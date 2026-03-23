Região recebe atividades gratuitas do Circuito Sesc de Artes

De 21 de março a 26 de abril, o Circuito Sesc de Artes chega à sua 18ª edição e integra as comemorações dos 80 anos do Sesc São Paulo, consolidando-se como a maior edição realizada. Ao longo de seis semanas, 133 municípios paulistas receberão 123 atividades artísticas gratuitas divididas em 12 roteiros diferentes, que somam mais de mil sessões em praças e espaços públicos.

Ao todo, 23 unidades estão envolvidas na realização do projeto. A programação itinerante na região atendida pelo Sesc Catanduva passará por Pirangi (11 de abril), Ibirá (12 de abril), Palmares Paulista (18 de abril), Olímpia (19 de abril), Monte Alto (25 de abril) e Bebedouro (26 de abril).

As quatro primeiras cidades estarão no Roteiro 3, que terá o Grupo Baque Caipira como atração musical com a apresentação “Multiplicando Saberes”, em que expressa a beleza da manifestação popular pernambucana Maracatu de Baque Virado, revivendo sua musicalidade e a teatralidade.

Também na área musical, o Baile do Kayque promoverá experiência vibrante. Conduzida pela discotecagem do DJ Kayque, a apresentação convida o público a se jogar na dança movido por diversas vertentes da Black Music, com destaque para o Rap, o R&B, o Soul, a Disco e a House.

O circo é representado pela Cia Lótus, que traz três artistas em desafios de força e gravidade no espetáculo Lótus. Números como Roda Cyr, Mastro Chinês e práticas de equilíbrio e acrobacia, em dupla ou em trio, prometem tirar o fôlego da plateia, com trilha musical executada ao vivo.

Na literatura, o grupo Mandingueiras da Pracinha une mediação de leitura, contação de história e brincadeiras cantadas em um diálogo vivo com a Capoeira Angola e a cultura popular na atividade “Quintal da palavra, Camará”, dentro de uma instalação lúdica preparada para aguçar os sentidos.

No teatro, o Grupo Flor de Chita apresenta uma intervenção músico-teatral itinerante dedicada a celebrar o folclore brasileiro e tradições populares como a Catira e o Cavalo Marinho, numa apresentação com manipulação de objetos e adereços, Boi-bumbá e minibonecos de Olinda.

As artes visuais estarão presentes por meio da oficina “Criaturas Fantásticas com Colagem Manual”, com a criação de peças de papel e colagens livres expostas em um varal poético, e a atividade “Estampando com Serigrafia”, para criação de camisetas ou sacolas de algodão.

PRÓXIMO ROTEIRO

Na sequência da programação, nos dias 24 e 25 de abril, será realizado o Roteiro 4, passando respectivamente por Monte Alto e Bebedouro, com atrações de dança com o Coletivo Nós por Nós, circo com o Grupo Oculto do Aparente, teatro com o Grupo Rosas Periféricas, literatura com o Projeto Semear, artes visuais com o Coletivo Mãos que Criam, música com as pick-ups da DJ Camiska, e a intervenção audiovisual “80 anos de história: um Sesc para chamar de seu”.

Em Monte Alto, haverá a atividade turística “Passos entre Gigantes: passeio paleontológico em Monte Alto”, no dia 25 de abril, sábado, às 14h. No roteiro, feito a pé, o público conhecerá os principais atrativos paleontológicos da cidade, referência nacional no estudo de fósseis. A caminhada começa pela Praça dos Dinossauros, povoada por esculturas que recriam espécies do período Cretáceo, e se estende até o Museu de Paleontologia Prof. Antonio Celso Arruda Campos.

MALA DE LIVROS

Como novidade, o Sesc lançou o projeto Mala de Livros, iniciativa que fortalece o acesso à leitura e prolonga a presença do circuito nos municípios participantes. Ao todo, 23 malas viajantes com cerca de 70 títulos cada circularão por cidades dos diferentes roteiros, permanecendo por aproximadamente três meses em empresas ou instituições parceiras, onde ficarão disponíveis ao público ou a funcionários. A proposta busca estimular encontros entre leitores e futuros leitores e formar uma rede de leitura que se expande pelos territórios. Após a primeira etapa, entre junho e novembro, novas malas serão enviadas para ampliar o alcance da iniciativa.