Região recebe a maior feira educacional do interior no dia 8

Abertura da Expoeducare 2026, no Villa Conte, em Rio Preto, terá espetáculo e apresentação do mascote

A 4ª edição da Expoeducare começa no dia 8 de abril, a partir das 7h, no Villa Conte, em São José do Rio Preto, com recepção, credenciamento e visitação aos estandes. O evento reunirá educadores, gestores, especialistas e profissionais de todo o setor para dois dias intensos de palestras, troca de experiências, conhecimento e inovação.

Em seguida, a abertura contará com o espetáculo “Entre Casa e Escola: Uma Só História”, da Cia. Criativa, de Rio Preto, seguido da apresentação oficial do mascote Edu, dando início a uma das maiores feiras educacionais do interior paulista.

“O Edu foi pensado como um símbolo dos valores essenciais da educação: inteligência, sensibilidade, memória e construção coletiva do conhecimento. Assim como o elefante, ele representa um aprendizado que não se perde com o tempo, mas que se acumula em experiências, histórias e descobertas que acompanham cada pessoa ao longo da vida. Além disso, o mascote também traduz a ideia de que educar é um processo contínuo”, afirma o professor e diretor de Conteúdo da Expoeducare, Marcelo Battysta.

O evento é promovido pelas marcas Educare: Educação Transformadora, Suíte Marketing e Ferraz Eventos. A Comissão Organizadora conta também com a Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA), o ADE Noroeste Paulista, a Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto (Acirp) e, nesta edição, tem o apoio do Centro do Professorado Paulista (CPP), do Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista (Cinorp) e da Lindoya Verão.

A Expoeducare 2026 conta com nomes de destaque nacional e internacional em suas áreas de atuação, como Ana Beatriz Barbosa Silva, Geraldo Peçanha, Nino Paixão, Isa Minatel, Fernanda King, Ana Picolini, Emilia Cipriano, Diogo Almeida, Selma de Niêta, Ronaldo Estima Júnior, além das fundadoras da SOS Educação e embaixadoras oficiais da Expoeducare, Taís Bento e Roberta Bento. O tema desta edição é “Escola e Família: uma parceria que precisa dar certo”.

Segundo um dos organizadores da Expoeducare, Antônio Câmara, o evento tem como objetivo discutir o futuro da educação, apresentar inovações e oferecer soluções que facilitem o ensino em todas as etapas, da educação básica ao ensino superior.

“Serão mais de 40 expositores, experiências imersivas, atividades de formação, workshops, palestras inspiradoras e conexões que fazem sentido para educadores, gestores e instituições que acreditam na educação como força de transformação”, afirma.

Ainda segundo o CEO, a expectativa é superar o público da edição anterior, que reuniu mais de 5 mil participantes entre professores, gestores, secretários e lideranças educacionais.

VISITAÇÃO GRATUITA

A visitação à área de expositores e a participação nos workshops e nas minipalestras são totalmente gratuitas, mediante inscrição pelo site www.expoeducare.com.br. O prazo para as inscrições termina nesta sexta-feira, dia 3 de abril. No site, também está disponível a lista de hotéis oficiais da Expoeducare. Os ingressos para as palestras pagas estão esgotados.