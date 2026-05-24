Alunos da rede pública se preparam para concurso sobre Padre Albino

O Centro Cultural e Histórico Padre Albino (CCHPA) está recebendo, entre os dias 20 e 29 deste mês de maio, estudantes de escolas públicas de Ensino Médio II de Catanduva para visitas monitoradas que integram as comemorações dos 100 anos da Fundação Padre Albino.

A iniciativa tem como objetivo apresentar aos alunos a trajetória de Monsenhor Albino Alves da Cunha e Silva, reconhecido como um dos maiores beneméritos de Catanduva e responsável pela criação de importantes ações nas áreas social, educacional, da saúde e da assistência à população da cidade e região.

Durante a visita os estudantes são recepcionados pela equipe do CCHPA, conhecem o espaço cultural e têm acesso a informações sobre a vida e a obra de Padre Albino.

Após a atividade, os alunos irão desenvolver, em suas respectivas escolas, uma redação sobre a história do religioso. Além da visita guiada, o CCHPA disponibiliza aos visitantes uma fitinha devocional do Venerável Padre Albino. Os participantes podem amarrar a fita em um galho de árvore existente no local ou levá-la para casa como recordação da experiência.

O assistente administrativo do CCHPA, Aleandro Boian, destacou o significado simbólico da ação e da fitinha devocional oferecida aos visitantes. Segundo ele, a iniciativa representa momento de fé, devoção e espiritualidade, reforçando a confiança dos devotos em Deus e na intercessão do Venerável Padre Albino. Aleandro afirmou ainda que a fitinha busca simbolizar proteção, esperança, pertencimento e compromisso espiritual, além de fortalecer os laços de união e evangelização entre os visitantes.

A ação integra a programação comemorativa do centenário da Fundação Padre Albino, celebrada ao longo de 2026 com atividades culturais, educativas e institucionais.