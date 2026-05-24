Maratonista catanduvense organiza travessia entre ilhas em mar aberto

O advogado e maratonista aquático catanduvense Thiago Colombo Bertoncello participou de expedição inédita de águas abertas no Brasil. Ele é um dos idealizadores e organizadores da Expedição Entre Ilhas, travessia em revezamento que ligou a Ilha da Fome, em Ilhabela/SP, até Ilha Grande/RJ, somando 114 km em mar aberto – que foram cumpridos em 32 horas e 50 minutos.

A expedição reuniu oito nadadores experientes em ultramaratonas aquáticas, incluindo atletas com histórico em provas como Canal da Mancha, Ilha Grande e Ilha do Mel. O percurso aconteceu em sistema de revezamento, com trocas a cada 30 minutos, exigindo logística marítima, navegação contínua e preparo físico e mental extremo.

Nesse desafio, o nado é realizado muito longe da costa, deixando os nadadores expostos aos ventos e correntezas. A data do desafio teve que ser adiantada devido às condições climáticas.

O projeto foi traçado em conjunto com a treinadora Marta Izo - referência nacional nas águas abertas - e ganhou forma através de parceria com a Rumo5, que ajudou a transformar esse sonho em realidade. Além do desafio esportivo, a travessia representa feito importante para as águas abertas brasileiras, tanto pela complexidade quanto pela dimensão inédita.

Cada atleta caiu na água oito vezes e nadou, em média, 1.850 metros. “O sinal que a gente foi muito bem treinado não é o quanto a gente nadou em média, é que do início ao fim a gente nadou no mesmo ritmo. As condições ficaram ruins algumas vezes, mas diante da condição ruim, esses atletas se esforçaram mais para conseguir manter o ritmo”, contou Thiago nas redes socias.

Além de Thiago Colombo, participaram da expedição Anne Brumana, mãe, criadora de conteúdo digital e atleta; Wesley Dias, engenheiro de software e atleta; Debora Puzzi, médica cirurgiã do aparelho digestivo e transplante de órgãos e atleta; Joao Rodolfo, executivo na indústria química e atleta; Thiago Naves, médico cardiologista e atleta; e a técnica e professora Marta Izo.

Para saber mais sobre o grupo, eles compõem a equipe Anjos d’Água, composta por nadadores especializados em maratonas e ultramaratonas e fundada por Marta Izo. As informações estão na página @anjos.d.agua no Instagram. Sobre a expedição, o perfil é @expedicaoentreilhas.

CURIOSIDADE

A Rumo5, parceira fundamental para tirar a Expedição Entre Ilhas do papel, também possui uma conexão com Catanduva: os fundadores da empresa são netos de catanduvenses. Essa história remete a Maria Aparecida (Cida) Gomes Nogueira de Oliveira e Oswaldo Gomes Nogueira.