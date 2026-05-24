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Ação no HCC destaca papel da alimentação no tratamento do câncer
Fotos: Divulgação/FPA - Pacientes receberam orientações acessíveis e aplicáveis ao dia a dia
Encontro com pacientes abordou dúvidas sobre a nutrição no período de quimioterapia
Por Da Reportagem Local | 24 de maio, 2026

O Setor de Quimioterapia do HCC promoveu ação voltada à educação alimentar e nutricional para pacientes em tratamento oncológico. A iniciativa teve como objetivo orientar os participantes sobre a importância da alimentação adequada durante a quimioterapia, reforçando como escolhas alimentares equilibradas podem contribuir para o fortalecimento do organismo, bem-estar e qualidade de vida durante o tratamento.

Organizado pela nutricionista Bianca Espejo Stanquevis, com apoio da equipe de enfermagem e da assessora técnica da Nestlé, Juliana Bassit, o encontro abordou dúvidas frequentes relacionadas à alimentação no período de quimioterapia, além de apresentar estratégias práticas para minimizar sintomas comuns causados pelo tratamento, como náuseas, falta de apetite, alterações no paladar e cansaço.

Durante a atividade, os pacientes receberam orientações acessíveis e aplicáveis ao dia a dia, compreendendo como determinados nutrientes podem auxiliar na manutenção da energia, fortalecimento da imunidade e recuperação do organismo. O momento também proporcionou acolhimento e troca de experiências entre os participantes a fim de fortalecer a conscientização sobre o papel da nutrição no processo terapêutico.

Para Bianca, o acompanhamento nutricional é fundamental durante o tratamento oncológico, já que cada paciente possui necessidades específicas que devem ser avaliadas individualmente. “Mesmo diante das dificuldades e efeitos colaterais da quimioterapia, pequenas adaptações alimentares e escolhas mais equilibradas podem fazer diferença significativa no bem-estar e na qualidade de vida do paciente”, afirmou. 

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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