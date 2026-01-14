Região fecha novembro com retração nas vendas de imóveis

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (Crecisp) publicou estudo relativo ao mês de novembro de 2025, comparando os números obtidos nos mercados de venda e locação de casas e apartamentos com os de outubro de 2025 na região de São José do Rio Preto.

Foram consultadas 69 imobiliárias de Barretos, Bebedouro, Fernandópolis, Guapiaçu, Ibirá, Mirassol, Nhandeara, Nova Granada, Olimpia, Pindorama, Riolândia, São José do Rio Preto, Terra Roxa, Uchoa e Viradouro. Nessa rodada, as empresas de Catanduva não participaram.

De acordo com a pesquisa, as vendas de imóveis residenciais usados apresentaram queda de 53,57% e o volume de novos contratos de locação assinados no período registrou alta de 16%.

As negociações permaneceram concentradas em casas e apartamentos com valores entre R$ 200 mil e R$ 300 mil, predominantemente localizados nas regiões periféricas, e o financiamento bancário, especialmente pela Caixa, seguiu como o principal meio de viabilização das compras.

“Apesar do recuo mensal, o acumulado de 2025 registra crescimento expressivo de 82,35% nas vendas, evidenciando a resiliência do mercado regional”, ressalta o Crecisp, em nota.

No segmento de locação, a procura concentrou-se em casas de dois e três dormitórios e apartamentos de até dois dormitórios, com aluguéis majoritariamente entre R$ 1.000 e R$ 1.500, e predominância do seguro-fiança como garantia locatícia.

“O resultado mensal contribui para um avanço acumulado de 34% nas locações em 2025, demonstrando que, mesmo em um cenário econômico desafiador, o mercado imobiliário de São José do Rio Preto mantém bases sólidas e capacidade de adaptação”, completa o conselho.