Geral
Região fecha novembro com retração nas vendas de imóveis
Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil - No acumulado do ano, vendas aumentaram 82% e locações subiram 34%
Crecisp consultou 69 imobiliárias de vários municípios, incluindo Ibirá, Olímpia, Pindorama e Rio Preto
Por Da Reportagem Local | 14 de janeiro, 2026

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (Crecisp) publicou estudo relativo ao mês de novembro de 2025, comparando os números obtidos nos mercados de venda e locação de casas e apartamentos com os de outubro de 2025 na região de São José do Rio Preto.

Foram consultadas 69 imobiliárias de Barretos, Bebedouro, Fernandópolis, Guapiaçu, Ibirá, Mirassol, Nhandeara, Nova Granada, Olimpia, Pindorama, Riolândia, São José do Rio Preto, Terra Roxa, Uchoa e Viradouro. Nessa rodada, as empresas de Catanduva não participaram.

De acordo com a pesquisa, as vendas de imóveis residenciais usados apresentaram queda de 53,57% e o volume de novos contratos de locação assinados no período registrou alta de 16%.

As negociações permaneceram concentradas em casas e apartamentos com valores entre R$ 200 mil e R$ 300 mil, predominantemente localizados nas regiões periféricas, e o financiamento bancário, especialmente pela Caixa, seguiu como o principal meio de viabilização das compras.

“Apesar do recuo mensal, o acumulado de 2025 registra crescimento expressivo de 82,35% nas vendas, evidenciando a resiliência do mercado regional”, ressalta o Crecisp, em nota.

No segmento de locação, a procura concentrou-se em casas de dois e três dormitórios e apartamentos de até dois dormitórios, com aluguéis majoritariamente entre R$ 1.000 e R$ 1.500, e predominância do seguro-fiança como garantia locatícia.

“O resultado mensal contribui para um avanço acumulado de 34% nas locações em 2025, demonstrando que, mesmo em um cenário econômico desafiador, o mercado imobiliário de São José do Rio Preto mantém bases sólidas e capacidade de adaptação”, completa o conselho.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
Outras notícias de Da Reportagem Local
Por Guilherme Gandini | 22 de janeiro de 2026
Doenças respiratórias causaram mais de 60 mortes em 2025
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 22 de janeiro de 2026
Energia desviada na região abasteceria mais de 8.200 famílias por 1 mês
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 22 de janeiro de 2026
Cursos de graduação da UFSCar de Rio Preto têm acesso pelo Sisu
Leia mais