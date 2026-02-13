Região de Catanduva tem festas populares com bandas, DJs e matinês

SANTA ADÉLIA

O Carnaval de Santa Adélia começa nesta sexta no Distrito de Botelho, com show da Banda da Alegria na barraca de festas. Nos demais dias, a programação acontece na Praça Dr. Adhemar de Barros. No sábado tem banda 90 Graus, desfile de carros e blocos, seguido dos DJs Vovô Smith e Leandro Rocha. No domingo tem Matinê às 17h e, à noite, desfile de carros e blocos, mais a Escola de Samba Dragões da Real. Finalizando, tem DJ Caparroz. Na segunda, tem mais uma noite do desfile de carros e blocos e apresentação de Jerry Smith e DJ Lincoln. Na terça, fechando o Carnaval, tem Matinê seguida do último dia do desfile de carros e blocos e DJ Leandro Rocha.

ITAJOBI

Em Itajobi, serão três noites de baile na Praça 9 de Julho, no sábado, domingo e segunda, com a banda Raízes da Alegria. Também haverá duas matinês, no domingo e na terça. A festa contará ainda com desfile pelas ruas, no sábado e na segunda, com o Rei e da Rainha do Carnaval, a Escola de Samba Ala Jovem, o Bloco Ala Jovem e da energia contagiante da Dança Mix.

MARAPOAMA

O 1º Carna Família de Marapoama será nesta sexta e sábado, no Salão Comunitário, ao lado do Banco do Brasil, com animação da banda Studio R. Nesta sexta-feira, o evento será das 20h às 2h, com muita música e surpresas. Já no sábado haverá matinê para as crianças e famílias, com brinquedos, trenzinho, pipoca, algodão-doce e atividades recreativas, das 13h às 19h.

ELISIÁRIO

O Elisiário Folia será na Praça da Matriz. No sábado, a animação fica por conta de Bruninho Hits e DJ Fran. No domingo tem Pagode da Alegria, Pit Stop Dance e DJ Jordas. Na segunda, Thalia, Simplesmente Sedução e DJ Carla Rodrigues. Nas três noites, a programação começa às 21h. No domingo e na terça, tem matinê no clube, com Jonas Xau, a partir das 15h. A entrada é gratuita.

PALMARES PAULISTA

O Carnaval de Palmares Paulista será embalado pelo DJ Fabrício Moreira, nesta sexta e na segunda-feira. No sábado, haverá show com a banda Balaio de Gato. Já no domingo, a atração será Matheus Caparroz. Nas três noites, a programação começa às 22h, com entrada franca.

PARAÍSO

A agenda da folia em Paraíso começa no sábado com DJ Edinho, das 20h às 22h, show da banda San John, às 22h, e mais uma vez DJ Edinho, da 1h às 2h30. No domingo haverá o Desfile do Melhor Idoso e das Crianças, das 15h às 18h, seguido pelo DJ Edinho, das 18h às 20h. Na segunda-feira, as atrações serão as mesmas do sábado. Já na terça-feira será a Matinê das Crianças, das 16h às 21h, seguida pela Festa das Cores, das 16h às 21h, em frente à Matriz.

TABAPUÃ

As atrações do TabaFolia 2026 começam no sábado, às 20h30, com desfile saindo da Rodoviária às 21h. Haverá shows da banda Nossa Vibe e do Deejay Juninho. Na segunda, o cronograma será o mesmo, com shows de Beka e Banda e Deejay Juninho. No domingo e na terça, haverá matinê a partir das 16h, com Beka e Banda, mais Deejay Juninho. Toda a programação é de graça.

URUPÊS

O CarnaFamília de Urupês começa nesta sexta, às 17h, com a Feira da Família, na Praça Central. Às 18h30 tem a banda Gomes e Verdi, seguida, às 20h, pelo show de Samba dos Pretos. No sábado, às 20h30, a atração será a banda Millenium; já no domingo, tem a banda Santa Ifigênia, no mesmo horário. Nas duas noites, haverá brinquedos para as crianças. Já na segunda-feira, às 19h, tem apresentação da Escola de Samba Rosas de Ouro e, às 20h30, show do Buteco dos 5.

A programação infantil prevê matinê das 16h às 19h: no sábado, na Praça Central, e na segunda-feira, na quadra da escola em São João de Itaguaçu. Haverá muitas atividades, brinquedos e show de Mundinho Kids. Na terça-feira, a atração serão as Oficinas Criativas, das 16h às 17h30, na praça de Urupês. Em seguida, das 17h30 às 19h, acontece a última matinê, com brinquedos, distribuição de guloseimas, entrega de medalhas e show do Mundinho Kids.

IBIRÁ

O Carnaval na Praça, de Ibirá, será embalado pelos shows de Sinfonia do Samba, no sábado à noite, na segunda-feira à noite, e na matinê da terça-feira. Já a cantora Daia Bortolli vai agitar os foliões no domingo, tanto na matinê quanto na programação noturna. As atrações serão na Praça 9 de Julho no coração de Ibirá, com praça de alimentação completa.