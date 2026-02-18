Região de Catanduva tem 14 cidades sem homicídios em 2025

Das 645 cidades do Estado de São Paulo, 289 não registraram nenhum homicídio doloso ao longo de 2025 — o equivalente a 45% do total, quase metade. Na região de Catanduva, 14 municípios alcançaram esse patamar. No ano passado, o Estado de São Paulo registrou o menor número de assassinatos da história, com 2.438 registros, queda de 3% em relação a 2024 (2.517 casos).

De acordo com o governo estadual, “a redução na criminalidade vem acompanhada de uma série de avanços promovidos pelo Governo de São Paulo na segurança, com reforço de políticas públicas, investimento no trabalho de inteligência e mais policiais nas ruas.”

“A estratégia implantada desde o início da gestão está funcionando. Estamos investindo em inteligência, integração da polícia e, muito mais importante, a presença constante nas áreas mais sensíveis”, comenta o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves.

Segundo o levantamento da série histórica da SSP, que reúne dados de 2001 a 2025, o ano passado teve o maior número de cidades sem homicídios desde 2021. Apesar de grande parte das cidades serem pequenas, os índices mostram segurança elevada em cidades de médio porte: entre as 59 cidades com 50 mil a 100 mil habitantes, 57 tiveram menos de 20 assassinatos.

Nesse ranking, a única representante da região é Olímpia, com 5 homicídios registrados em 2025, mas também aparecem cidades do entorno de Rio Preto, como Fernandópolis (1), Andradina (5), Mirassol (6) e Votuporanga (10). Outras que figuram na lista, num raio de 100 km de Catanduva são Taquaritinga (2), Matão (3), Bebedouro (4), Jaboticabal (6) e Ibitinga (8).

No recorte mais amplo da série histórica, oito municípios paulistas se destacam por nunca terem registrado um único caso de homicídio em 25 anos de acompanhamento: Águas de São Pedro, Cruzália, Dolcinópolis, Fernão, Pracinha, Santa Salete, São João do Pau d’Alho e Turiúba.

HOMICÍDIOS NA REGIÃO DE CATANDUVA - 2025 Município Homicídios Ariranha 1 Cajobi 0 Catanduva 7 Catiguá 0 Elisiário 0 Embaúba 0 Ibirá 0 Irapuã 0 Itajobi 0 Marapoama 0 Novais 0 Novo Horizonte 3 Olímpia 5 Palmares Paulista 1 Paraíso 0 Pindorama 0 Sales 1 Santa Adélia 0 Tabapuã 0 Urupês 0

Fonte: SSP-SP