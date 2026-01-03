Região de Catanduva abre mais de 4.200 empregos em 11 meses

Levantamento feito pelo jornal O Regional na base de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostrou que, de janeiro a novembro de 2025, a região de Catanduva gerou 4.237 empregos formais, na soma de 20 municípios.
O indicador é puxado por Catanduva, que abriu 1.637 vagas de emprego no período, tendo Novo Horizonte na sequência, com 918, e em terceiro lugar Itajobi, com 384 postos. Completam o top 5 os municípios de Pindorama, com 289 vagas, e Ariranha, com 280.
Do 6º ao 12º colocados, a geração de empregos ficou entre 100 e 300 vagas, aparecendo Tabapuã (191), Cajobi (171), Urupês (169), Olímpia (150), Irapuã (142), Novais (129) e Ibirá (120).
Outras cinco cidades tiveram saldo positivo no período – casos de Catiguá (90), Embaúba (61), Paraíso (34), Palmares Paulista (9) e Sales (8), completando a lista aquelas que tiveram mais desligamentos do que contrações: Elisiário (-8), Marapoama (-251) e Santa Adélia (-286).
BRASIL
O Brasil gerou 1.895.130 postos de trabalho no acumulado de janeiro a novembro de 2025. Desse total, 1,462 milhão eram postos de trabalho típicos e 434 mil não típicos, que englobam aprendizes, intermitentes, temporários, contratados por CAEPF e com carga horária de até 30h.
|
EMPREGOS NA REGIÃO DE CATANDUVA
JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025
|
Município
|
Saldo
|
Catanduva
|
1.637
|
Novo Horizonte
|
918
|
Itajobi
|
384
|
Pindorama
|
289
|
Ariranha
|
280
|
Tabapuã
|
191
|
Cajobi
|
171
|
Urupês
|
169
|
Olímpia
|
150
|
Irapuã
|
142
|
Novais
|
129
|
Ibirá
|
120
|
Catiguá
|
90
|
Embaúba
|
61
|
Paraíso
|
34
|
Palmares Paulista
|
9
|
Sales
|
8
|
Elisiário
|
-8
|
Marapoama
|
-251
|
Santa Adélia
|
-286
Fonte: Caged/MTE | Acesso em 02.01.26
Autor