Região de Catanduva abre mais de 4.200 empregos em 11 meses

Levantamento feito pelo jornal O Regional na base de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostrou que, de janeiro a novembro de 2025, a região de Catanduva gerou 4.237 empregos formais, na soma de 20 municípios.

O indicador é puxado por Catanduva, que abriu 1.637 vagas de emprego no período, tendo Novo Horizonte na sequência, com 918, e em terceiro lugar Itajobi, com 384 postos. Completam o top 5 os municípios de Pindorama, com 289 vagas, e Ariranha, com 280.

Do 6º ao 12º colocados, a geração de empregos ficou entre 100 e 300 vagas, aparecendo Tabapuã (191), Cajobi (171), Urupês (169), Olímpia (150), Irapuã (142), Novais (129) e Ibirá (120).

Outras cinco cidades tiveram saldo positivo no período – casos de Catiguá (90), Embaúba (61), Paraíso (34), Palmares Paulista (9) e Sales (8), completando a lista aquelas que tiveram mais desligamentos do que contrações: Elisiário (-8), Marapoama (-251) e Santa Adélia (-286).

BRASIL

O Brasil gerou 1.895.130 postos de trabalho no acumulado de janeiro a novembro de 2025. Desse total, 1,462 milhão eram postos de trabalho típicos e 434 mil não típicos, que englobam aprendizes, intermitentes, temporários, contratados por CAEPF e com carga horária de até 30h.

EMPREGOS NA REGIÃO DE CATANDUVA JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025 Município Saldo Catanduva 1.637 Novo Horizonte 918 Itajobi 384 Pindorama 289 Ariranha 280 Tabapuã 191 Cajobi 171 Urupês 169 Olímpia 150 Irapuã 142 Novais 129 Ibirá 120 Catiguá 90 Embaúba 61 Paraíso 34 Palmares Paulista 9 Sales 8 Elisiário -8 Marapoama -251 Santa Adélia -286

Fonte: Caged/MTE | Acesso em 02.01.26