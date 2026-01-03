Geral
Região de Catanduva abre mais de 4.200 empregos em 11 meses
Indicador é puxado por Catanduva, seguida por Novo Horizonte, Itajobi, Pindorama e Ariranha
Por Da Reportagem Local | 03 de janeiro, 2026

Levantamento feito pelo jornal O Regional na base de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostrou que, de janeiro a novembro de 2025, a região de Catanduva gerou 4.237 empregos formais, na soma de 20 municípios.

O indicador é puxado por Catanduva, que abriu 1.637 vagas de emprego no período, tendo Novo Horizonte na sequência, com 918, e em terceiro lugar Itajobi, com 384 postos. Completam o top 5 os municípios de Pindorama, com 289 vagas, e Ariranha, com 280.

Do 6º ao 12º colocados, a geração de empregos ficou entre 100 e 300 vagas, aparecendo Tabapuã (191), Cajobi (171), Urupês (169), Olímpia (150), Irapuã (142), Novais (129) e Ibirá (120).

Outras cinco cidades tiveram saldo positivo no período – casos de Catiguá (90), Embaúba (61), Paraíso (34), Palmares Paulista (9) e Sales (8), completando a lista aquelas que tiveram mais desligamentos do que contrações: Elisiário (-8), Marapoama (-251) e Santa Adélia (-286).

BRASIL

O Brasil gerou 1.895.130 postos de trabalho no acumulado de janeiro a novembro de 2025. Desse total, 1,462 milhão eram postos de trabalho típicos e 434 mil não típicos, que englobam aprendizes, intermitentes, temporários, contratados por CAEPF e com carga horária de até 30h.

 

EMPREGOS NA REGIÃO DE CATANDUVA

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025

Município

Saldo

Catanduva

1.637

Novo Horizonte

918

Itajobi

384

Pindorama

289

Ariranha

280

Tabapuã

191

Cajobi

171

Urupês

169

Olímpia

150

Irapuã

142

Novais

129

Ibirá

120

Catiguá

90

Embaúba

61

Paraíso

34

Palmares Paulista

9

Sales

8

Elisiário

-8

Marapoama

-251

Santa Adélia

-286

Fonte: Caged/MTE | Acesso em 02.01.26

 

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
