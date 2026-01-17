Reformas em imóveis exigem atenção a riscos de acidentes elétricos

Muita gente aproveita esse período de início de ano para fazer reforma ou pequenos reparos em casa. O que nem todos se atentam é que, além do planejamento financeiro, da compra de materiais e contratação de profissionais, qualquer serviço dentro e fora da residência precisa ser realizado com segurança para prevenir acidentes.

Quando o trabalho envolve eletricidade, o cuidado deve ser ainda maior. “A energia não tem cor, nem cheiro, mas representa um risco real. A proximidade de um andaime, escada metálica ou rolo de pintura da rede elétrica, por exemplo, pode causar um acidente fatal”, alerta Rodrigo Pontes Garcia, coordenador de Saúde e Segurança da Energisa Sul-Sudeste.

Além disso, o manuseio de ferramentas, antenas, calhas e vergalhões perto dos fios também é perigoso. Aliás, cenários como esses alimentam as estatísticas do Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica, da Associação Brasileira de Conscientização para Perigos da Eletricidade (Abracopel). Conforme o relatório, no último ano, 44 profissionais da construção civil e manutenção perderam a vida no país em decorrência de choque elétrico.

Por esse motivo, a Energisa tem reforçado as orientações de segurança à comunidade, com foco nos pedreiros, pintores, serralheiros, pessoas que fazem podas de árvores, amadores de pequenos reparos e até profissionais de serviços domésticos que fazem limpeza externa de paredões e vidraças.

“A preocupação quanto aos riscos elétricos não deve ser apenas do profissional que está fazendo o serviço, mas também de quem contrata um trabalhador para construir ou reformar o seu imóvel. Afinal, seja em uma pequena reforma em uma residência ou a construção de um grande empreendimento, em um acidente envolvendo um trabalhador, o contratante poderá ser responsabilizado”, acrescenta o coordenador da Energisa.

Para executar a sua obra com segurança, sempre utilize os equipamentos de segurança, tenha a garantia de que todos os trabalhadores estão capacitados para a atividade, monte andaimes a distância segura dos fios e nunca deixe vergalhões e calhas próximo à rede de energia.

Instale antenas com distância segura para que ela não toque na rede elétrica. Caso a antena caia, não tente recuperá-la, pois poderá receber uma descarga elétrica. Também garanta que a instalação seja longe de para-raios e jamais interligue o cabo da antena aos condutores elétricos.

Ao pintar fachadas ou realizar limpezas externas em paredes e vidraças, não improvise cabos extensores. Em instalações em áreas externas, não arremesse cabos sobre a rede elétrica.