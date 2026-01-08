Reforma da Ala Azul do Hospital Emílio Carlos está na reta final

Setor recebeu investimento estimado em mais de R$ 2 milhões, a partir de parceria entre a AEC e os Voluntários do Bem

As obras que vêm reformulando a Ala Azul do Hospital Emílio Carlos entraram na fase de acabamento. Nesta etapa estão sendo realizados os serviços de pintura, instalação de louças e metais, além da finalização dos acabamentos elétricos. Esse momento marca a reta final da obra, que integra o plano de modernização da unidade hospitalar, com foco na melhoria da infraestrutura, no conforto dos ambientes e na segurança de pacientes e profissionais.

Com investimento estimado em mais de R$ 2 milhões, a intervenção é fruto da parceria entre os Voluntários do Bem e a AEC – Associação de Assistência ao Hospital Emílio Carlos. O projeto contempla a renovação completa de 17 quartos, com 32 leitos de enfermaria 100% SUS, incluindo um de isolamento, além da modernização de 21 sanitários, áreas de suporte, como Posto de Enfermagem, Sala de Prescrição, Sala de Curativos, Copa, Rouparia e depósitos de material de limpeza e pequenos equipamentos.

A expectativa é que a Ala Azul seja entregue em breve, ampliando a qualidade do atendimento prestado pelo HEC à população. “A modernização da Ala Azul reforça o compromisso da Fundação Padre Albino com a melhoria contínua da infraestrutura e da qualidade dos serviços prestados à população”, ressalta Reginaldo Donizeti Lopes, presidente da Diretoria Executiva.

A AEC já reformou as Alas Branca, Roxa, Amarela e Verde do Hospital Emílio Carlos, esta última entregue em abril de 2024, quando foi prestada homenagem ao empresário Marcelo Gimenes, falecido em 2023, então presidente da entidade, dando seu nome a todas as alas de internação. Nessas reformas foram investidos R$ 4,3 milhões, sendo R$ 2,9 milhões diretamente pela AEC.