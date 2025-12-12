Rede Municipal define polos para atender crianças durante o recesso

Até o momento, 986 crianças estão inscritas, mas o número ainda pode aumentar

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizará mais uma edição do atendimento especial de Recesso/Férias. Em 2026, o serviço será oferecido de 6 a 16 de janeiro, em polos espalhados pela cidade.

Até o momento, 986 crianças estão inscritas, número que ainda pode aumentar, já que as famílias seguem com a possibilidade de garantir a vaga. Para isso, basta procurar a escola onde a criança está matriculada e confirmar o interesse no atendimento.

O acolhimento é destinado aos alunos do Berçário I, Berçário II, Jardim e Pré I. As crianças serão atendidas de acordo com a jornada que cumprem no período letivo: quem é do parcial permanece no parcial, e quem é do integral segue no integral.

“O atendimento especial durante o recesso reforça o compromisso da Rede Municipal com o acolhimento, a segurança e o bem-estar das crianças, oferecendo tranquilidade às famílias que seguem em rotina de trabalho no mês de janeiro”, enaltece a Secretaria de Educação.

POLOS DE ATENDIMENTO EM JANEIRO DE 2026

Quando houver duas escolas, a primeira listada é a sede do atendimento

EMEI Albetina Baldo Pereira

EMEI Prof. Albertina Diogo Spanazzi + Creche Irmã Sheila

EMEI Ângelo Carana

EMEI Antonio Nelson Zancaner

EMEI Caio Eduardo Luiz Pereira Manchini

EMEI Prof. Carlos Alberto Spina

EMEI Cênica Bochi + Creche Lola Zancaner

EMEI Prof. Dora de Arruda Mendes

EMEI Prof. Elissa Roman Schiettini Capuano

EMEI Gabriel Hernandes Ferreira

EMEI Giovanni Cesare Cauda “Padre Cesar”

EMEI Prof. Idette de Lourdes Frias Couto + EMEI Nelson Martins

EMEI José Lahud Cury

EMEI Luiza Lourenço da Cruz

EMEI Prof. Maria Aparecida de Carvalho Azarite

EMEI Maria José Brida Fedeli

EMEI Prof. Mário Antonio Bizari

EMEI Vanir Martinho Braz + EMEI Prof. Nardi Ignotti

EMEI Prof. Virgílio de Arruda Mendes + Sociedade Espírita Boa Nova