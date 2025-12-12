Rede Municipal define polos para atender crianças durante o recesso

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizará mais uma edição do atendimento especial de Recesso/Férias. Em 2026, o serviço será oferecido de 6 a 16 de janeiro, em polos espalhados pela cidade.
Até o momento, 986 crianças estão inscritas, número que ainda pode aumentar, já que as famílias seguem com a possibilidade de garantir a vaga. Para isso, basta procurar a escola onde a criança está matriculada e confirmar o interesse no atendimento.
O acolhimento é destinado aos alunos do Berçário I, Berçário II, Jardim e Pré I. As crianças serão atendidas de acordo com a jornada que cumprem no período letivo: quem é do parcial permanece no parcial, e quem é do integral segue no integral.
“O atendimento especial durante o recesso reforça o compromisso da Rede Municipal com o acolhimento, a segurança e o bem-estar das crianças, oferecendo tranquilidade às famílias que seguem em rotina de trabalho no mês de janeiro”, enaltece a Secretaria de Educação.
POLOS DE ATENDIMENTO EM JANEIRO DE 2026
Quando houver duas escolas, a primeira listada é a sede do atendimento
EMEI Albetina Baldo Pereira
EMEI Prof. Albertina Diogo Spanazzi + Creche Irmã Sheila
EMEI Ângelo Carana
EMEI Antonio Nelson Zancaner
EMEI Caio Eduardo Luiz Pereira Manchini
EMEI Prof. Carlos Alberto Spina
EMEI Cênica Bochi + Creche Lola Zancaner
EMEI Prof. Dora de Arruda Mendes
EMEI Prof. Elissa Roman Schiettini Capuano
EMEI Gabriel Hernandes Ferreira
EMEI Giovanni Cesare Cauda “Padre Cesar”
EMEI Prof. Idette de Lourdes Frias Couto + EMEI Nelson Martins
EMEI José Lahud Cury
EMEI Luiza Lourenço da Cruz
EMEI Prof. Maria Aparecida de Carvalho Azarite
EMEI Maria José Brida Fedeli
EMEI Prof. Mário Antonio Bizari
EMEI Vanir Martinho Braz + EMEI Prof. Nardi Ignotti
EMEI Prof. Virgílio de Arruda Mendes + Sociedade Espírita Boa Nova
