Rede Municipal de Ensino inicia atribuição de aulas para início do ano letivo

A Rede Municipal de Ensino de Catanduva inicia, nesta semana, a programação que antecede a volta às aulas, com foco na atribuição de aulas, organização pedagógica e planejamento das unidades escolares para o ano letivo de 2026.

O cronograma começa nesta terça-feira, dia 20 de janeiro, com a atribuição de aulas para professores efetivos, realizada na sede da Secretaria Municipal de Educação.

Na quarta-feira, dia 21, seguem as atribuições de aulas para professores contratados, já convocados, conforme o cronograma definido pela Secretaria Municipal de Educação. As atividades ocorrem respeitando datas, horários e cargos previstos no edital de convocação. É importante destacar que novas chamadas de aprovados em concurso público poderão ocorrer a partir do mês de março, de acordo com a necessidade da rede municipal.

Após a etapa de atribuição de aulas, os dias 22 e 23 de janeiro, quinta e sexta-feira, serão dedicados à finalização do planejamento pedagógico nas escolas. Esse período é fundamental para alinhar ações, projetos e estratégias que irão nortear o trabalho ao longo de todo o ano.

Com todas essas etapas concluídas, a Rede Municipal de Ensino estará pronta para receber os alunos. O início do ano letivo de 2026 está marcado para segunda-feira, dia 26 de janeiro, com a retomada das atividades em todas as unidades escolares.

FÉRIAS NA ESCOLA

Antes da volta às aulas, a Rede Municipal concluiu o atendimento especial do projeto “Férias na Escola”. Até o dia 16 de janeiro, quase mil crianças por dia participaram do Recesso/Férias, em um período marcado por cuidado, carinho, diversão e alegria.

Alunos do Berçário I, Berçário II, Jardim e Pré I viveram dias de acolhimento, brincadeiras e atenção, em um ambiente preparado para cuidar, alimentar e acompanhar as crianças mesmo durante as férias escolares, garantindo tranquilidade às famílias.