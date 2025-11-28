Rede Estadual busca tutores para português e matemática

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está com inscrições abertas para a seleção de professores com experiência em alfabetização e letramento matemático para atuar como tutores de estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental nos componentes curriculares de língua portuguesa e matemática. No próximo ano letivo, o projeto será ampliado às 91 unidades regionais de ensino.

O processo seletivo é dividido em duas etapas. A primeira é a inscrição no portal Banco de Talentos (https://bancodetalentos.educacao.sp.gov.br/). Até esta sexta-feira, 28, docentes com inscrição ativa no processo de atribuição de classes e aulas 2026 – efetivos, não efetivos, contratados e candidatos à contratação – devem manifestar interesse no site. A segunda fase é a de entrevista nas unidades escolares, no período entre 3 e 12 de dezembro.

A contratação desses profissionais, cuja jornada será de 13 horas semanais por componente (remuneração de acordo com a categoria), levará em conta a formação prioritária acadêmica em pedagogia ou curso normal superior e experiência em alfabetização.

Os professores serão responsáveis pela tutoria de turmas multisseriadas de 10 a 15 estudantes com carga horária de três a quatro aulas semanais e presenciais ofertadas, preferencialmente, no mesmo turno das aulas regulares. Para isso, a Seduc-SP adotou um conjunto de materiais didáticos organizado em níveis e eixos com foco na recuperação de defasagens de aprendizado associadas à leitura, escrita e operações matemáticas.

Os estudantes são selecionados após uma avaliação diagnóstica ofertada pela Seduc-SP. A avaliação identifica os níveis de aprendizagem dos alunos em cada uma das duas disciplinas e permite a enturmação de acordo com as necessidades dos estudantes.