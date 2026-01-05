Geral
Rede estadual adota nova tecnologia para redações a partir deste ano
Foto: Governo de SP - Professores poderão fotografar as redações escritas à mão e o sistema fará a correção
Ferramenta facilita correção e incentiva a produção de textos nas escolas públicas de São Paulo
Por Agência SP | 05 de janeiro, 2026

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) vai implantar neste ano a tecnologia OCR (Optical Character Recognition — reconhecimento óptico de caracteres) como apoio à produção de redações na rede estadual de ensino. A ferramenta permitirá a digitalização de textos manuscritos, convertendo a escrita cursiva dos estudantes em conteúdo digital.

Com o uso do OCR, professores poderão fotografar as redações escritas à mão, e o sistema fará automaticamente a conversão do texto, agilizando o processo de leitura, correção e devolutiva pedagógica. A tecnologia tem como objetivo otimizar o trabalho docente e fortalecer o acompanhamento da aprendizagem dos alunos.

O recurso foi testado em projeto-piloto no segundo semestre de 2025, envolvendo 79,8 mil estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental, matriculados em 115 escolas da capital e da região metropolitana. A partir de 2026, a funcionalidade será ampliada para os anos finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio.

INTERNACIONAL

As atividades desenvolvidas pelos estudantes da rede estadual na plataforma Redação Paulista também ganharam destaque internacional. A iniciativa foi apresentada durante a abertura do Microsoft Ignite, principal conferência anual de tecnologia da Microsoft, realizada em novembro.

A apresentação destacou o uso de assistentes de correção virtual com inteligência artificial, implantados pela Seduc-SP para apoiar o trabalho dos professores e ampliar o número de produções textuais dos estudantes. A experiência da rede paulista foi reconhecida como exemplo de aplicação de tecnologia educacional em larga escala no ensino público.

Autor

Agência SP
Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo
